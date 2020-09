Pixel 4a 5G & Pixel 5: Die neuen Google-Smartphones kommen bald; Leak verrät Preise, Farben & vieles mehr

Google wird in wenigen Tagen die beiden neuen Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 vorstellen, die vermutlich noch am selben Tag vorbestellt werden können und dann Mitte bis Ende Oktober ausgeliefert werden. Nach zahlreichen Leaks scheinen sich nun auch die letzten Details vor der offiziellen Präsentation zu klären: In einem deutschen Onlineshop sind beide Google-Smartphones bereits mit Preisangabe gelistet.



Vor gut sechs Wochen wurde das Pixel 4a vorgestellt, das nach wie vor in Deutschland nicht auf den Markt ist, aber wenigstens vorbestellt werden kann. Einen Tag vor dem angekündigten Verkaufsstart am 1. Oktober wird das Unternehmen noch einmal nachlegen und die beiden großen Brüder des Smartphones vorstellen, die vielleicht den einen oder anderen interessierten Käufer noch einmal zum Umdenken bewegen könnten.

Das Pixel 4a in der 5G-Version sowie das Pixel 5 werden kommenden Mittwoch offiziell vorgestellt und sind durch Leaks schon weitgehend enthüllt. Bisher war allerdings ein Fragezeichen hinter der Verfügbarkeit, der Preisgestaltung und zum Teil auch den verfügbaren Farben. Jetzt hat der deutsche Onlineshop Computeruniverse beide Smartphones gelistet. Derzeit zwar noch mit wenigen Details und ohne Bilder, aber alle relevanten noch fehlenden Infos werden abgedeckt.

Das Pixel 4a 5G wird in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein und in einer einzigen Ausstattungsvariante mit 128 GB Arbeitsspeicher für 499 Euro auf den Markt kommen. Sowohl Farbe als auch Preis sind nicht überraschend und kursieren schon seit längerer Zeit. Der Preis wurde von Google sogar schon während der Pixel 4a-Präsentation bestätigt. Das Pixel 5 wird es in den Farben Grün und Schwarz geben, ebenfalls mit nur einer Variante von 128 GB und für 629 Euro auf den Markt kommen. Dieser Preis liegt unter den bisher kursierenden 699 Euro.

Für das Pixel 4a 5G gibt es außerdem noch einen Beschreibungstext, der einige technische Daten wiederholt, aber ansonsten sehr amateurhaft geschrieben ist und viele Rechtschreibfehler enthält. Spricht eher dafür, dass es kein Lückenfüller ist, sondern direkt von den Datenblättern abgetippt wurde. Falls die Seite Offline geht, hier noch der wichtigste Teil der Beschreibung.









Smartphones wie das Google Pixel 4a 5G sind in den letzten Jahren beliebt wie kein anderes technisches Gerät – einfach weil sie unheimlich praktisch sind. Terminverwaltung, Bilder, Mails, FaceBook oder Spiele bieten etwas für jeden Geschmack, egal ob Privat oder im Business. Google Android Smartphone sorgt dafür, dass Sie mit dem Google Pixel 4a 5G viel mehr machen können als nur telefonieren. FaceBook nutzen, Mails schreiben oder nur im Web surfen? Oder lieber Fotos und Videos ansehen und Spiele spielen? Kein Problem – das Google Smartphone macht alles mit. Mit einem 14.7 cm (5.8″) Display ausgestattet ist das Google Pixel 4a 5G der ideale Begleiter für unterwegs. Dank 2340 x 1080 Pixeln ist das Google Pixel 4a 5G für den Alltag gut gerüstet. Das Display des Google Pixel 4a 5G verwendet ein OLED-Panel. Durch den Multi Touchscreen macht die Benutzung des Google Pixel 4a 5G richtig Spaß. Tippen, wischen und zoomen Sie sich durch Ihre Apps, Bilder und Musik! Im Google Pixel 4a 5G ist eine Digitalkamera mit 12.2 MP integriert – die Bilder machen mancher Kompaktkamera Konkurrenz. Das Google Pixel 4a 5G besitzt außerdem einen integrierten Speicher von 128 GB – anfallende Daten können hier abgelegt werden. Das Google Pixel 4a 5G bietet Quad-Band Unterstützung. Es kann sich in alle Mobilfunknetze einwählen und in anderen Ländern uneingeschränkt verwendet werden. 5G Mit entsprechenden Apps können Sie das Google Pixel 4a 5G dank des GPS-Empfängers nicht nur als Navigationsgerät im Auto verwenden – Geocaching, Wandern oder das Erstellen und Analysieren von Trainigsstrecken sind möglich. Das Google Pixel 4a 5G kann sich in ein WLAN-Netzwerk einwählen – Sie können daheim entspannt im Internet surfen. 5.1

Natürlich könnten zum Teil Platzerhalterdaten verwendet worden sein, aber weil der Onlineshop die Daten dann offenbar eher weglässt und es große Übereinstimmungen mit Leaks und offiziellen Angaben gibt, würde ich davon ausgehen, dass sie aus erster Hand stammen.

