Android 11: Google zeigt die neuen Emojis aus Unicode 13.1 – diese Bildchen könnt ihr schon bald nutzen

Vor knapp drei Wochen hat Google Android 11 veröffentlicht, das viele Neuerungen im Gepäck hatte, die bereits auf den Pixel-Smartphones und den ersten Geräten weiterer Hersteller angekommen sind. Noch nicht im Paket enthalten waren hingegen die Emojis aus dem Unicode 13.1-Standard. Nun hat Google die Bilder zu den neuen Emojis veröffentlicht, die im Laufe der nächsten Wochen oder Monate verfügbar sein werden.



Was wäre die moderne Kommunikation ohne Emojis? Heute sind sie kaum wegzudenken und werden aus diesem Grund auch immer weiter ausgebaut. Zwar kommen jedes Jahr neue Emojis dazu, die man ja eigentlich schon lange gebraucht hätte – zumindest denken wir das – aber dennoch wird es meiner Meinung nach irgendwann kontraproduktiv. In den letzten zwei Jahren beschäftigt man sich aber vor allem damit, die Bildchen noch weiter Divers zu gestalten.

Google hat nun eine Grafik mit allen wirklich neuen Emojis in Android 11 veröffentlicht – und es sind gerade einmal fünf Stück. Auf obigem Bild seht ihr das Gesicht hinter Wolken, das verschnaufende Emoji, das „Gesicht mit Spiral-Augen“, ein repariertes gebrochenes Herz sowie ein brennendes Herz. Sicher weiß jeder beim ersten Anblick, wann man dieses oder jenes Emoji schon einmal benötigt hätte. Also freut euch, Google wird sie mit Android 11 in das Betriebssystem bringen.

Es gibt aber auch zahlreiche überarbeitete oder durch die weitere Diversifizierung dazu gekommene Emojis, darunter auch die eher kritisch beäugte Frau mit Bart. Die Geschlechterrollen auf den Bildern mit zwei Menschen lassen sich nun beliebig austauschen und kommen als weitere Anpassung neben den Haarfarben, Einzelgeschlechtern und Hautfarben dazu. Die Emoji-Tastatur wird dadurch immer mehr zum Baukasten, kein Wunder dass Google mittlerweile die Emoji-Tabelle im Gboard eingeführt hat.

