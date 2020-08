YouTube: Keine Benachrichtigungen über neue Videos mehr – YouTube stellt nun alle E-Mail-Newsletter ein

Google gibt den Nutzern auf der Videoplattform YouTube verschiedenste Möglichkeiten, über neue Inhalte informiert zu werden – auf Wunsch bisher auch per E-Mail. Jetzt hat YouTube angekündigt, dass diese kleinen E-Mail-Benachrichtigungen schon in der kommenden Woche deaktiviert werden, was für einige Nutzer (auf beiden Seiten) zum Problem werden könnte. Stattdessen sollen Nutzer die App- und Web-Benachrichtigungen nutzen.



Social Media-Plattformen wie YouTube leben davon, dass die Nutzer ständig neue Inhalte hochladen und andere Nutzer diese wiederum ansehen und mit ihnen interagieren. Viele Plattformen sind geradezu meisterlich darin, die Nutzer mit Benachrichtigungen auf allen Kanälen, auch per E-Mail, über neue Inhalte zu informieren, wenn sie mal einige Stunden nicht Online gewesen sind. YouTube wird dies nun im Rahmen eines übersichtlicheren Posteingangs entfallen lassen.

Bisher hatten alle YouTube-Nutzer die Möglichkeit, sich per E-Mail darüber informieren zu lassen, wenn es neue Inhalte auf einem Kanal gegeben hat – das wird allerdings schon in der kommenden Woche eingestellt. Weil angeblich nur 0,1 Prozent aller Nutzer diese E-Mails überhaupt geöffnet haben, ist man zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht mehr benötigt werden und wird diese ab dem 13. August einstellen.

People have told us that these emails contribute to inbox overload – we hope this change helps you more easily spot and pay attention to the important emails

In fact, our tests showed that when we don’t send these emails, more people engage with mobile push notifications and their Subscriptions feed.