Google Maps: Geschäfte von Schwarzen werden auf der Kartenplattform mit einem neuen Badge hervorgehoben

Die Kartenplattform Google Maps wird ständig mit neuen Funktionen ausgestattet und um zusätzliche Informationen erweitert, die für viele Nutzer sehr hilfreich sein können. Jetzt bekommt sowohl Google Maps als auch die eingebettete Version in der Google Websuche eine neue Detail-Anzeige, die die Tatsache hervorheben soll, dass ein Geschäft von Schwarzen geführt wird. Es ist ein Teil von Googles Black Lives Matter-Beitrag.



Google Maps enthält zahlreiche Details zu allen Orten dieser Welt und kann insbesondere bei Geschäften und populären Ort mit sehr vielen Zusatzinformationen aufwarten – und nun kommt wieder eine weitere dazu. Ab sofort wird, vorerst nur in den USA, ein Geschäft mit einem neuen Detail-Icon hervorgehoben, wenn es von Schwarzen geführt wird bzw. einem Schwarzen gehört. Dazu gibt es ein neues Icon mit einem schwarzen Herz auf orange-gestreiften Hintergrund, das weitere Kategorisierungen wie etwa von Frauen geführte oder LGBTQ+ freundliche Geschäfte ergänzen soll.

Es ist ein Teil von Googles Bemühungen zur Unterstützung der Black Lives Matter-Bewegung, wird vorerst aber nur in den USA angeboten. Verifizierte Inhaber können diese Angabe (natürlich freiwillig) ausfüllen und sich dadurch auf Wunsch hervorheben lassen. Ob das in der Umsetzung eine gute Sache ist oder durch solche Hervorhebungen den Rassismus bzw. die Trennung zwischen den ethnischen Gruppen nicht noch verstärkt, muss jeder für sich selbst entscheiden. So etwas kann natürlich schnell Überhand nehmen.

Ob und wann dieses zusätzliche Label auch außerhalb der USA eingeführt wird, wurde in der ersten Ankündigung nicht mitgeteilt.

