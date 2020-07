Android 11: Google veröffentlicht Android 11 Beta 2.5 für die Pixel-Smartphones & behebt einige Probleme

Die Android 11 Beta 2.5 ist da. Vor wenigen Wochen hat Google die zweite Android 11 Beta veröffentlicht und wird schon in wenigen Wochen die finale Version für alle Pixel-Smartphones ausrollen. Zuvor gibt es nun aber einen weiteren mehr oder weniger überraschenden Zwischenstopp, der eine ganze Reihe von Bugs im Betriebssystem und im Zusammenspiel mit den Pixel-Smartphones behebt.



Die Vorabversionen von Android 11 gehen in diesem Jahr als längste Preview in die Geschichte des Betriebssystems ein – sowohl in puncto Dauer als auch der Anzahl der Versionen. Fast jede Android 11 Vorabversion hat einen weiteren Zwischenschritt erhalten – und so ist es nun auch mit der zweiten Beta. Bevor wenige Wochen vor der finalen Version die dritte Beta auf dem Programm steht, gibt es nun die Android 11 Beta 2.5.

Google hat vor wenigen Minuten die Android 11 Beta 2.5 veröffentlicht, die im Laufe der nächsten Stunden allen im Beta-Programm befindlichen Pixel-Nutzern zum Download angeboten werden sollte. Diese Version bringt in der fortgeschrittenen Phase des Betriebssystems keine neuen Features mehr mit sich, behebt aber einige Probleme, die man nicht bis zur Android 11 Beta 3 mitschleppen wollte.

Unter anderem beschäftigen sich die Fixes mit einem möglicherweise flackernden Display des Pixel 4 sowie einem Problem beim Rollback von Android 11 auf Android 10 – was sich ja ohnehin normalerweise in Kürze erledigt hätte. Außerdem wurden Probleme mit dem Benachrichtigungsbereich behoben und die versehentliche Aufnahme der Audiospur nach einem VoIP-Anruf soll nun ebenfalls im Griff sein. Hier nun das vollständige Changelog:

Google apps Video recording is no longer interrupted sometimes when using the Camera app. (Issue #159185509)

The Dialer app no longer uses the speakerphone sometimes as the default audio device. (Issue #159203518)

In the Messages app, the RCS chat features no longer get stuck sometimes in the Connecting state. (Issue #159786769)









General Fixed issues that prevented a user from hearing or recording audio in apps after they made a VoIP call.

The notification drawer no longer fails to appear sometimes when a user swipes down from the top of the screen. (Issue #159768228)

The screen no longer flickers on some devices when the screen is set to a low brightness level. (Issue #156051413)

Fixed various issues that could cause devices to reboot intermittently. (Issue #159888167)

The navigation bar no longer appears in cases when it wouldn’t normally display, such as during a device restart. (Issue #159592365)

Some Pixel 4/XL devices that have taken more than one Android 11 update are no longer blocked from receiving an OTA back to Android 10. (Issue #158765677)

Natürlich werden wir ein Auge auf die Android 11 Beta 2.5 werfen, im Normalfall sollten aber, wie bereits erwähnt, keine großen Änderungen mehr ihren Weg in das Betriebssystem gefunden haben. Sollte es weitere Probleme oder neue Features geben, erfahrt ihr es hier im Blog zeitnah. Wie es nun mit Android 11 weitergehen wird, erfahrt ihr in diesem Artikel.

» Android 11: So geht es mit dem Betriebssystem weiter – Googles offizieller Zeitplan & Datum für finalen Release

[Android Developer Release Notes]

