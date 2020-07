Android TV: YouTube Music lässt sich nun auch auf dem Smart TV nutzen; (K)ein Musikgenuss auf dem Fernseher

Google wird die Smart TV-Plattform Android TV im Laufe der nächsten Wochen stark ausbauen und mit vielen neuen Funktionen ausstatten – das ist seit längerer Zeit bekannt. Auf dem Weg dorthin spielen natürlich nicht nur visuelle Medien eine Rolle, sondern auch die rein akustischen – so wie YouTube Music. Jetzt bringt Google die neue Streamingplattform zu Android TV, allerdings in der wohl denkbar schlechtesten Umsetzung.



YouTube Music soll die Nachfolge von Google Play Music antreten, ist aber noch immer nicht an allen Stellen zu finden, an denen auf die alte Plattform zugegriffen werden kann. Jetzt kommt YouTube Music zu Android TV und lässt sich direkt auf dem smarten Fernseher abrufen – allerdings nur als einfacher Tab innerhalb der YouTube-App. Durch einen neuen Eintrag in der Navigation können Nutzer auf ihre Musik zugreifen und die Vorschläge bzw. Playlisten einfach abrufen und abspielen.

Das war dann leider auch schon alles, denn YouTube Music unterscheidet sich eben doch stark von YouTube, diese Umsetzung kann dem aber nicht gerecht werden. Es gibt keine optimierte Oberfläche, keine Möglichkeit zum Abspielen der Musik im Hintergrund, nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten für die Playlisten, keine Möglichkeit zum Wiederholen oder Zufälligem Abspielen und so weiter. Es wird sehr schnell deutlich, dass es eine eigene YouTube Music-App braucht. Gut möglich, dass das jetzt nur der erste Schritt für den Übergang ist.

Das Update sollte serverseitig erfolgen und der Musik-Bereich somit für YouTube Music-Nutzer unter Android TV zur Verfügung stehen. Probiert es einfach einmal aus.

» YouTube Music: Playlisten lassen sich nun gemeinsam bearbeiten oder automatisch von der KI befüllen

[AndroidPolice]

