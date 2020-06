Stadia: Kostenlose Version wird heute Abend beendet – jetzt noch schnell zwei Monate Stadia Pro sichern

Stadia steht aktuell mal wieder in der Kritik und das sogar aus der Richtung eines mehr oder weniger wichtigen Publisher-Partners. Wer sich selbst ein Bild der Situation auf Googles Spieleplattform machen möchte, kann das nur noch wenige Stunden ohne großen Aufwand und zusätzliche Kosten tun. Bis einschließlich Heute Nacht kann sich jeder interessierte Spieler noch zwei Monate Stadia kostenlos sichern. Wer es noch nicht genutzt hat, sollte sich nun beeilen und den Zocker-Sommer retten.



Wer bei Stadia von Beginn an dabei sein wollte, musste sich eine Founders Edition oder später eine Premiere Edition zum doch recht stolzen Preis von 129 Euro zulegen. Diese beinhaltete die notwendige Hardware wie den Stadia Controller und den Chromecast Ultra sowie einen Buddy Pass, einen Zugangscode und ein in diesem Rahmen kostenloses Stadia Pro-Abo für 3 Monate. Ohne Stadia Pro lässt sich die Plattform nach wie vor nicht nutzen, was sich aberin den nächsten Stunden ändert.

Anfang April hat Google die kostenlose Stadia Pro-Testphase gestartet, an der jeder interessierte Nutzer teilnehmen kann. Nach gut zwei Monaten wird diese Testphase am heutigen 3. Juni enden, sodass ihr nur noch wenige Stunden Zeit habt. Nach der Anmeldung könnt ihr direkt loslegen und sowohl auf dem Smartphone als auch im Browser spielen. Besitzt ihr einen Chromecast Ultra sowie einen kompatiblen Controller, könnt ihr auch auf dem Fernseher spielen, ohne ein Stadia-Zubehör kaufen zu müssen. Das beste Erlebnis hat man aber natürlich mit einem Stadia-Controller.

Bei der Aktion handelt es sich um einen kostenlosen Testzeitraum für Stadia Pro, der sich nicht vom kostenpflichtigen Abo unterscheidet, es war bzw. ist eine reine Marketing-Aktion, die euch 19,98 Euro erspart. Das bedeutet, dass ihr die volle Stadia-Qualität erhaltet und auch die für Stadia Pro-Nutzer kostenlosen Titel spielen könnt. Die zwei Monate beginnen ab dem Tag der Registrierung, sodass ihr im besten Fall bis Anfang August ohne jegliche Kosten die Spieleplattform ausprobieren könnt.

Registriert euch einfach auf dieser Seite und schon kann es losgehen. Nach dem Ende der zwei Monate habt ihr die Möglichkeit, das Abo mit der kostenpflichtigen Version für 9,99 Euro pro Monat fortzusetzen oder natürlich auch den Spielspaß wieder zu beenden. Eine Verpflichtung für das Abo gibt es nicht.









Jeder, der sich registriert, kann Stadia Pro zwei Monate lang kostenlos testen und erhält damit auch sofortigen Zugriff auf neun Spiele, darunter GRID, Destiny 2: The Collection und Thumper. Weitere Spiele könnt ihr jederzeit im Store dazu kaufen, auf die ihr auch dann weiterhin zugreifen könnt wenn ihr euer Stadia Pro Abonnement kündigt. Wenn ihr bereits Stadia Pro Abonnenten seid, werden wir euch die kommenden zwei Monate nicht berechnen. Nach der Testphase kostet Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat. Das Abo könnt ihr natürlich jederzeit kündigen.

Stadia Base steht vor der Tür

Es wird erwartet, dass Google sehr bald die kostenlose Version der Spieleplattform, Stadia Base, starten wird. Ursprünglich wurde es aufgrund der Datumsüberschneidung für das kurzfristig abgesagte Android 11-Event erwartet. Gut möglich, dass es dennoch im Laufe des heutigen Tages starten wird. Mit Stadia Base können die neuen Fans ihren Spielspaß direkt fortsetzen und die Plattform auch weiterhin, ohne jemals die Kreditkarte zücken zu müssen, zocken. Allerdings verliert ihr dadurch den Zugriff auf die kostenlosen Pro-Titel und könnt nur die selbst gekauften Titel spielen. Eine ausführliche Übersicht mit den Unterschieden zu Base, Pro und Pro kostenlos findet ihr in diesem Artikel.

Neue Spiele

Google hat in den letzten Tagen mehrmals mit einigen neuen Spielen nachgelegt und bietet zusätzlich eine Handvoll Spiele kostenlos für alle Stadia Pro-Nutzer an. Vielleicht ist jetzt die beste Zeit für einen solchen Testzeitraum, denn zwei Monate Gratis und so viele kostenlose Spiele wird es wohl in Zukunft so schnell nicht wieder geben. Weil diese Testzeiträume in den meisten Fällen nur einmalig pro Nutzer gültig sind, könnt ihr aber natürlich auch zocken und auf bessere Aktionen im Laufe des Jahres warten.

Wem der kostenlose Testzeitraum nun gerade aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht passt, muss aber keine großen Sorgen haben. Google hat angekündigt, auch in Zukunft einen kostenlosen Probemonat für Stadia Pro anzubieten. Das ist zwar nur halb so lang und möglicherweise an ein anschließendes Abo gebunden, aber für einen ausführlichen mehrwöchigen Test der Spieleplattform immer noch ausreichend.

