Sony PlayStation 5 Livestream: YouTube überträgt das PS5-Event zur Zukunft des Gaming ab 22:00 Uhr Live

Google ist Ende des vergangenen Jahres mit Stadia groß in den Spielemarkt eingestiegen und möchte die klassischen Konsolen langfristig alt aussehen lassen – was bisher noch nicht gelungen ist. Heute Abend wird Sony vermutlich mit der Präsentation der PlayStation 5 kräftig nachlegen und sehr viel über die kommende Konsole verraten. Wer Live mit dabei sein möchte, kann ab 22:00 Uhr den Livestream bei YouTube verfolgen.



2020 ist es wieder soweit: Sowohl Sony als auch Microsoft werden die neuesten Generationen ihrer Spielekonsolen präsentieren und damit möglicherweise zugleich die letzte Generation überhaupt. Das Konzept der Konsole hat zwar noch lange nicht ausgedient, aber beide Unternehmen arbeiten fleißig an ihren Cloudplattformen und werden in fünf Jahren ziemlich sicher keine Hardware-Schlacht mehr veranstalten. Der Blick auf die neusten Konsolen ist also gleich in mehrfacher Hinsicht interessant.

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Sony und Microsoft pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 nachlegen und neue Konsolen auf den Markt bringen werden. Beide fahren seit langer Zeit eine Salamitaktik und verraten immer wieder scheibchenweise Informationen über die neuen Konsolen, die Technologien, die Möglichkeiten und die möglichen Spieletitel. Heute Abend könnte Sony endlich den großen Schleier lüften und viele Details zur PlayStation 5 verraten bzw. die Spekulationen und Gerüchte bestätigen.

Was Sony heute Abend genau zeigen wird, ist nicht bekannt. Man möchte aber die volle Aufmerksamkeit und hat das Event, das eigentlich für vergangene Woche geplant war, kurzfristig aus Respekt vor den Geschehnissen in den USA verschoben. Wird es also direkt DIE PlayStation 5-Präsentation? Möglich. Dass man das soweit vor dem erwarteten Verkaufsstart tut, scheint wiederum etwas ungewöhnlich. Und Microsoft zuvorzukommen kann sowohl Vorteil als auch Nachteil sein.

Interessant wird in jedem Fall auch sein, wie Google in den nächsten Wochen und Monaten mit Stadia reagieren wird. In puncto Rechenpower könnte man die beiden Konkurrenten theoretisch schlagen und jederzeit die Leistung in den Rechenzentren hochdrehen. Aber das ist natürlich nicht alles und am Ende steht und fällt vieles mit den Spieletiteln.









Sony PlayStation 5 Livestream ab 22:Uhr

Der Livestream vom Sony PlayStation 5-Event beginnt um 22:00 Uhr deutscher Zeit und steht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung. Ich binde hier einfach einmal beide Streams ein, falls jemand mit der deutschen Übersetzung – oder wie auch immer es ablaufen wird – nicht ganz zufrieden sein wird. Sollte es etwas Google-relevantes geben, was ich eigentlich nicht glaube, werdet ihr es hier im Blog natürlich erfahren 🙂

