Nachdem die Pixel-Smartphones gerade erst einige Neuerungen über das Feature Drop spendiert bekamen, gibt es nun eine neue Version der Google Kamera-App für alle Pixel-Nutzer. Die Google Kamera 7.4 bringt kleinere Neuerungen an der Oberfläche mit und erleichtert den Zugriff auf die Videoaufnahme mit 4K. Diese wiederum hat einen höheren Zoom im Gepäck, lässt aber nach wie vor das erwartete 4K @ 60FPS vermissen.



Die Google Kamera ist in der neuesten Version mit der leicht absurden Versionsnummer 7.4.104.313422365 erschienen und bringt eine praktische Änderung an der Oberfläche mit: Die bisher tief in den Einstellungen versteckte Möglichkeit zum Umschalten der Videoaufnahme auf 4K befindet sich nun direkt in den Schnelleinstellungen. Über diese lässt sich der Wechsel zwischen Full-HD und 4K nun sehr leicht per Schalter durchführen. Wie auf folgenden Screenshots zu sehen ist, geht beim Umlegen des Schalters nach wie vor die Frames-per-Second Auswahl verloren.

Google Kamera unterstützt also trotz technischer Machbarkeit auch weiterhin keine 4K-Videos mit 60 Frames-per-Second. Dafür muss nach wie vor auf externe Lösungen zurückgegriffen werden. Wird 4K für die Videoaufnahme aktiviert, steigt dafür auf den Pixel 4-Smartphones der maximale Zoom, der das Bild bis zu 8-fach vergrößern kann. Möglich wird das durch die Telephoto-Linse des Pixel 4 und ist somit nur mit dieser Smartphone-Generation möglich.

Das Update wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

