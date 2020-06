Google Chrome OS: Darstellung des Cursors soll sich schon bald beliebig anpassen lassen

Googles zweites Betriebssystem Chrome OS wurde in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und hat immer mehr Features erhalten, die weit über das ursprüngliche Cloudbasierte Konzept hinausgehen. Nun steht eine weitere Neuerung vor der Tür, die zwar deutlich bescheidener ist, aber dennoch vielen Nutzer helfen könnte: Die Farbe des Cursors wird sich in Zukunft beliebig anpassen lassen.



So wie jedes Desktop-Betriebssystem, besitzt Google Chrome OS eine Reihe von Cursor-Darstellungen, die abhängig von der Situation dargestellt werden: Der bekannte Pfeil als Standard, der Cursor für das Textfeld, die Fenstervergrößerung und einige mehr. Chrome OS soll es schon bald erlauben, die Farbe des Standardcursors in den Einstellungen zur Barrierefreiheit festzulegen. Dabei geht es laut der Beschreibung um die schwarze Umrandung des Cursors.

Adds the ability to recolor cursors when cursor compositing is enabled. This transforms greyscale and black pixels in the cursor to a custom color, without impacting white, fully transparent, or color-tinted pixels. That allows us to set a custom color for the black parts of cursors without creating new assets.