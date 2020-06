Google Drive: Kommentarbereich der Dokument-Apps Docs, Sheets & Slides wird überarbeitet (Screenshots)

Google verpasst den an Google Drive angeschlossenen Dokument-Apps Docs, Sheets und Slides ein praktisches Update, das die gemeinsame Arbeit an Dokumenten erleichtern soll. Die gerade in der Kollaboration häufig benötigte Funktion zur Kommentierung einzelner Bereiche eines Dokuments erhalten ein recht großes Update und sollen diese wichtigen Hinweise leichter als bisher zugänglich machen.



Google Docs, Sheets und Slides geben allen Nutzern die Möglichkeit, nicht nur sichtbare Änderungen an den Dokumenten durchzuführen, sondern auch Kommentare abzugeben, die dann als virtuelle Klebezettel mit Hinweisen fungieren. Unter Android musste man bisher die Augen offen halten und gerade bei längeren Dokumenten nach möglichen Kommentaren suchen – aber damit ist es nun vorbei. Ab sofort kann direkt über die Infobox am unteren Rand zwischen allen Kommentaren gewechselt werden, sodass nichts mehr durchrutscht.

Und damit auch in der möglicherweise entstehenden Konversation in den Kommentaren nicht durchrutscht bzw. andere Personen mit ins Boot geholt werden können, gibt es einen neuen Button zur direkten Ansprache anderer Nutzer. Dieser befindet sich neben dem Eingabefeld und fungiert wohl ähnlich wie das Ansprechen einzelner Personen in den Sozialen Netzwerken. Das Update für alle Apps wird ab sofort ausgerollt und soll im Laufe der nächsten zwei Wochen bei allen Nutzern ankommen.

» Google Drive: Dark Mode für die Dokument-Apps Docs, Sheets und Slides wird getestet (Screenshots)

[G Suite Updates]

