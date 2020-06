GMail: Kostenlose Chrome-Erweiterung informiert über eingehende E-Mails & bringt Mini-GMail in den Browser

Googles GMail ist mit großem Abstand der beliebteste Freemailer und wird dementsprechend häufig sowohl auf dem Smartphone als auch im Browser verwendet. Viele Nutzer dürften stets den GMail-Tab im Browser geöffnet haben, aber es gibt auch deutlich bessere Lösungen – etwa per Chrome-Erweiterung. Mit einer populären Erweiterung werdet ihr nicht nur über neue E-Mails informiert, sondern habt auch sofortigen Zugriff auf das Postfach.



Auf dem Smartphone wird man normalerweise sofort über eingehende E-Mails informiert und kann entsprechend darauf reagieren. Im Desktopbrowser sieht das etwas anders aus, denn die offiziellen Lösungen können zwar sehr praktisch sein, bieten aber nur wenige Informationen und Anpassungsmöglichkeiten. Kein Wunder, dass der ständig geöffnete GMail-Tab zu der beliebtesten Lösung gehört, der aber dennoch den Wechsel des aktuellen Tabs erfordert und somit ablenken kann.

Mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung „Checker Plus for Gmail“ bekommt ihr eine minimale Version der Mail-Plattform direkt per Extension-Button in den Browser. Durch sehr umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die selbst die Einstellungen der GMail-App übersteigen, lässt sich das Verhalten vollständig individualisieren. Schon im passiven bzw. halb-passiven Modus erhaltet ihr viele Informationen und Möglichkeiten: Die Erweiterung informiert standardmäßig mit einem Zähler über die ungelesenen E-Mails im Posteingang oder zusätzlich ausgewählten Labels.

Haltet ihr den Cursor über die Erweiterung, wird direkt eine lange Liste der neuesten ungelesenen E-Mails im Posteingang oder den ausgewählten Labels dargestellt, sodass die Erweiterung zum schnellen Erfassen des Absenders und des Betreffs überhaupt nicht geöffnet werden muss. Natürlich erhaltet ihr aber auch eine sehr umfangreich anpassbare Benachrichtigung bei jeder einzelnen E-Mail. Wer das nicht möchte, kann die Benachrichtigungen abstellen und sich rein über den Wert im Zähler informieren lassen.

Mit einem Klick auf die Erweiterung öffnet sich dann das Mini-GMail direkt im Overlay der Erweiterung. Ihr seht den Posteingang, könnt alle E-Mails öffnen, archivieren, verschieben, löschen und alle weiteren Dinge tun, die auch im großen GMail möglich sind. Außerdem könnt ihr direkt aus der Erweiterung heraus auf E-Mails antworten, allerdings nur in Textform und ohne jegliche Formatierungen oder Anhänge. Vergleichbar mit dem Quick Reply aus den Android-Benachrichtigungen.









Der Vorteil der Erweiterung gegenüber den alternativen Methoden ist die schnelle Darstellung der Mail-Oberfläche. Diese steht tatsächlich Instant zur Verfügung, was gerade bei sehr häufigem Zugriff auf den Posteingang relevant sein kann. GMail benötigt etwa 2-3 Sekunden Ladezeit, bis es zur Verfügung steht. Effektiv ist das kein riesiger Zeitverlust, aber die gefühlte Wartezeit kann bekanntlich sehr viel länger sein als die tatsächliche. Auch der Speicherverbrauch der Extension ist deutlich geringer als der eines ständig geöffneten GMail-Tabs. Die benötigte CPU-Nutzung ist absolut zu vernachlässigen.

Der Funktionsumfang und die Anpassungsmöglichkeiten sind sehr hoch und würden den Rahmen dieses Artikels sprengen. Schaut euch die Erweiterung einfach einmal an, denn gerade beim täglichen Mail-Verkehr hat jeder Nutzer vielleicht eine andere Vorliebe. Manche benötigen viel Komfort, diese sollten vielleicht beim großen GMail bleiben. Für manche muss es einfach schnell gehen, dann ist die Erweiterung sehr gut geeignet. Die Erweiterung ist vollkommen kostenlos und werbefrei. Finanziert wird sie über Spenden, die gleichzeitig weitere Zusatzfunktionen freischalten. Über eine Million Nutzer und 4,7 Sterne im Chrome Web Store können sich nicht irren 😉

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren