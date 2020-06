Android 10 & Android 11: Neue Zahlen zur Verteilung der Versionen – neue Webseite bietet aktuelle Statistiken

Google bringt mit jeder neuen Android-Version viele Änderungen in das Betriebssystem, die nicht nur die Endnutzer, sondern auch die Entwickler betreffen. Aus diesem Grund war die für viele Jahre veröffentlichte Statistik rund um die Verteilung der Android-Versionen eine wichtige Information, die von Google leider schon vor langer Zeit eingestellt wurde. Eine neue Webseite hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, stets aktuell über diese Zahlen zu informieren.



Google hat viele Jahre lang einmal pro Monat einen Einblick in die Verteilung der Android-Versionen gegeben. Diese Zahlen basierten jeweils auf einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen und erfassten alle Geräte, die in dieser Zeit von den Play Services registriert wurden. In den Zahlen waren bzw. sind also alle Geräte enthalten, die von Google zertifiziert sind und mindestens einmal innerhalb dieses Zeitraums eingeschaltet wurden. Ergo: Eine Verteilung aller aktiven Geräte.

Eine neue Webseite hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die zur Verfügung stehenden Zahlen rund um die Android-Verteilung aufzubereiten und in übersichtlicher Form anzubieten. androiddistribution.io visualisiert alle Zahlen im bekannten Kuchendiagramm inklusive einer darunter liegenden Tabelle mit den Prozentzahlen in tabellarischer Form – das war dann auch schon alles. Mit den Pfeilen an den Rändern lässt sich zum Vormonat oder folgenden Monat wechseln, um die Entwicklung beobachten zu können.

Die Daten sollen von nun an regelmäßig aktualisiert werden, unter anderem mit den nicht ganz so leicht lesbaren Zahlen aus dem Android Studio. In Zukunft dürfte die Webseite sicherlich noch mit weiteren Diagrammen zum Verlauf erweitert werden, denn wenn die Zahlen schon mal da sind, kann man sie ja auch nutzen. Erst einmal ist es ein interessanter Blick in die aktuellen und vergangenen Zahlen und für App-Entwickler sicherlich ein neuer Bookmark, den man immer wieder mal nutzen sollte.

» Distribution data for Android

