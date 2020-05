Starke Google-Aktionen: Pixel 3a ab 279 Euro, Pixel 4 ab 469 Euro & Nest Smart Home-Hardware weiter reduziert

Mutmaßlich am Dienstag wird Google das Pixel 4a-Smartphone vorstellen, das beste Aussichten darauf hat, den Erfolg des Pixel 3a zu wiederholen und die vierte Pixel-Generation erfolgreich abzurunden. Anlässlich dessen leeren sowohl der Google Store als auch die Onlinehändler ihre Lager und bieten sehr hohe Rabatte auf das Pixel 3a sowie das Pixel 4. Nur noch an diesem Wochenende könnt ihr sowohl beim Smartphone als auch beim Smart Home-Kauf einiges an Geld sparen.



Wer beim Technikkauf viel Geld sparen möchte, ist immer gut beraten, auf das Erscheinen oder zumindest die Ankündigung der jeweils nächsten Generation oder eines direkten Konkurrenten zu warten. Dazu muss man zwar Geduld beweisen und auch mit „alten“ (in dicken Anführungszeichen) zufrieden sein, aber es lohnt sich in jedem Fall. Das zeigt sich aktuell daran, dass sowohl Pixel 3a als auch das Pixel 4, das gerade einmal etwas mehr als sechs Monate auf dem Buckel hat, sehr deutlich im Preis gefallen ist. Gut für alle Interessierten.

Der Google Store fährt schon seit einigen Wochen starke Smart Home-Aktionen und hat diese Anfang der Woche um die Pixel-Smartphones erweitert – und die beiden Händler Saturn und Media Markt ziehen wie üblich mit und legen noch ein paar Rabattprozente mehr drauf. Insbesondere das Pixel 4 ist zum Preis von nur 469 Euro in der günstigsten Variante natürlich sehr interessant, denn man darf nicht vergessen, dass es kein „altes“ Gerät ist, sondern bis Oktober 2022 mit Updates versorgt wird und somit mindestens Android 13 sehen wird. Hier nun alle aktuellen Aktionen.

Die aktuellen Aktionen bei Saturn & Media Markt

Pixel 3a für 279 Euro statt 399 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 4 für 469 Euro statt 749 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Home Mini für 39 Euro statt 59,99 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Nest Hub für 122,99 Euro statt 129 Euro (Saturn | Media Markt)

Die aktuellen Aktionen im Google Store

Weitere Smart Home-Aktionen bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Die Bedingungen aus dem Google Store

Pixel 3a

110 € Rabatt beim Kauf von Pixel 3a oder Pixel 3a XL. Das Angebot gilt vom 29.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 13.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Pixel 4

200 € Rabatt beim Kauf von Pixel 4 oder Pixel 4 XL. Das Angebot gilt vom 29.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 13.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Google Wifi

40 € Rabatt beim Kauf von Nest Wifi (1 Router + 1 Zugangspunkt) und einem weiteren Nest Wifi-Zugangspunkt oder 28 € Rabatt beim Kauf von zwei einzelnen Nest Wifi-Zugangspunkten. Das Paketangebot gilt vom 19.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 10.05.2020, 23:59 Uhr MESZ.

Google Nest Mini & Chromecast

Wenn du Nest Mini sowie Chromecast zwischen dem 19.04.2020, 00:00 Uhr MESZ und dem 10.05.2020, 23:59 Uhr MESZ kaufst, erhältst du 30 € Rabatt.

Google Nest Hub

10 % Rabatt auf eine Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor oder Nest Hello oder 15 % Rabatt auf eine Nest Cam Indoor- und Nest Cam Outdoor-Paket beim Kauf eines Nest Hub. Das Paketangebot gilt vom 19.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 10.05.2020, 23:59 Uhr MESZ. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich ein Nest Hub und mindestens ein weiteres oben genanntes Produkt des Angebots im Einkaufswagen befinden. Wenn du einen der qualifizierenden Artikel in deiner Bestellung zurückgibst, bekommst du für diesen eine Rückerstattung, wobei der Wert des Sonderangebots abgezogen wird. Das Angebot kann nicht mit Gutscheincodes oder mit anderen Paketangeboten kombiniert werden, die im selben Zeitraum gelten.

