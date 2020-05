Stadia: Google streicht das kostenlose Angebot wieder zusammen – Stadia Base dürfte in zwei Wochen starten

Googles Spieleplattform Stadia soll mittelfristig in zwei Versionen zur Verfügung stehen, zwischen denen die Nutzer wählen können: Das kostenlose Stadia Base sowie das seit normale Stadia Pro-Abo, das seit Beginn an Voraussetzung zur Nutzung der Spieleplattform ist. Nun scheint der Start von Stadia Base bevorzustehen, denn Google streicht das vor einigen Wochen gestartete kostenlose Pro-Abo schon wieder zusammen.



Google will die Spieleplattform Stadia möglichst breit aufstellen und allen Nutzern die Möglichkeit geben, immer und überall zu spielen – auch ohne ein kostenpflichtiges Abo. Aus diesem Grund hat man die beiden Varianten Stadia Pro und Stadia Base geschaffen, die sich in überraschend wenigen Punkten unterscheiden, aber sich dennoch für alle Nutzer lohnen können. Bisher steht das Base-Modell allerdings noch nicht zur Verfügung.

Anfang April hat Google die kostenlose Version des Stadia Pro-Abos gestartet und wollte damit nicht nur noch mehr Spieler erreichen, sondern möglicherweise auch den verzögerten Start des Base-Abos ausgleichen. Jetzt gibt es einen deutlichen Hinweis darauf, dass Stadia Base in gut zwei Wochen an den Start gehen wird und somit das seit langer Zeit versprochene Angebot komplettiert, das sich allerdings vom kostenlosen Stadia Pro unterscheidet.

Google hat nun angekündigt, dass das kostenlose Stadia Pro mit zwei Monaten kostenlosem Premium-Zugang zur Spieleplattform ab dem 3. Juni eingestellt und durch eine einmonatige Testphase mit anschließendem Abo ersetzt wird. Der übliche Testzeitraum, den es auch bei YouTube Music und vielen weiteren Plattformen gibt. Dass die Änderung am 3. Juni erfolgt, dürfte kein Zufall sein, denn an diesem Tag findet das große Android 11-Event statt – mit viel Aufmerksamkeit die perfekte Umgebung zur Ankündigung von Stadia Base. Das ist zumindest meine Spekulation.

Wer sich also bis einschließlich 2. Juni anmeldet, erhält noch zwei Monate, danach gibt es nur noch einen Monat. Wer also bei Stadia bleiben möchte, kann sich so noch einmal 9,99 Euro Monatsbeitrag ersparen. Wer sich bereits im kostenlosen Abo befindet, der darf sich möglicherweise freuen, dies mit Base fortzusetzen. Dann allerdings ohne die Gratis-Titel.

