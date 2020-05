Google Maps: Fleißige Local Guides erhalten derzeit einen 5 Euro-Gutschein für den Google Play Store

Google zeigt sich aktuell wieder sehr spendabel und verschenkt nicht nur Smart Speaker, sondern hat nun auch eine Überraschung für die fleißigen Google Maps Local Guides im Gepäck, die diese vielleicht gar nicht mitbekommen haben: Zahlreiche Local Guides haben in den letzten Tagen eine E-Mail von Google inklusive eines Gutscheins in Höhe von 5 Euro für den Play Store erhalten. Einlösbar für viele Bereiche im Play Store.



Die Local Guides sind eine riesige Community innerhalb von Google Maps und tragen einen großen Teil zum Erfolg der Kartenplattform bei, die durch die fleißigen Helfer Millionen oder eher Milliarden von Fotos, Informationen, Antworten auf Fragen und Korrekturen erhält. Bis auf sehr wenige und bescheidene Prämien und Belohnungen machen die Nutzer das aus Spaß an der Freude, nun werden viele aber mit einem kleinen Obolus belohnt.

Google Maps Local Guides sollten ihren Posteingang im Auge behalten oder nachsehen, ob sie die letzte E-Mail von Google nicht vielleicht schon zu früh archiviert oder gelöscht haben: Etwa seit Mitte vergangener Woche verschickt Google Maps Aktionsguthaben in Höhe von 5 Euro für viele Local Guides per E-Mail, das direkt im Play Store eingelöst werden kann. Wer die regelmäßig versendeten Local Guides E-Mails also automatisch archiviert oder anderweitig übersehen hat, sollte noch einmal nachsehen.

Die Bedingungen für den Gutschein

Der Code ist gültig für ein Google Play-Aktionsguthaben im Wert von 5 EUR. Erhältlich für Teilnehmer, die eine Aktionsguthaben-URL von Google Maps erhalten. Dieses Aktionsguthaben kann nicht wieder aufgeladen oder gegen Bargeld getauscht werden. Das Angebot endet am 30. Juni 2020. Das Aktionsguthaben muss einem Google Payments-Konto gutgeschrieben und bis zum 30. Juni 2020 bei Google Play verwendet werden. Das Aktionsguthaben kann nicht für bestimmte Abonnements (weitere Informationen in der Hilfe) sowie Artikel in Google Play Bücher verwendet werden. Nur in Deutschland einlösbar. Maximal ein Code pro Nutzer.

Wie man sich für diesen Gutschein qualifiziert bzw. wie lange die Welle des Mail-Versands dauert, ist nicht bekannt. Viele Local Guides ab Level 6 berichten von diesem Gutschein, was aber nicht heißt, dass es die Voraussetzung ist. Ich bin seit langer Zeit bei Level 6, habe in den letzten Monaten aber kaum etwas getan und habe bisher keinen Gutschein erhalten. Ich lebe aber auch in Österreich, was ja häufig bei Google eine große Einschränkung sein kann.

