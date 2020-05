Google Maps: Das sind die Local Guides – alle Punkte, Level, Badges & mögliche Belohnungen in der Übersicht

Google Maps ist vermutlich die größte öffentlich zugängliche Geo-Datensammlung weltweit und enthält zu praktisch jedem bewohnten Punkt auf dieser Erde eine Reihe von Informationen. Diese Informationen stammen aus den unterschiedlichsten Quellen, wobei die Nutzer selbst zu den größten Datenlieferanten gehören – darunter natürlich die Local Guides. Diese vor einigen Jahren geschaffene riesige Community hat mehr als 120 Millionen Mitglieder und ist einer der Grundpfeiler der Kartenplattform. Hier eine aktuelle Zusammenfassung aller Punkte, Level, Belohnungen und Badges für die Local Guides.



Google versteht es seit vielen Jahren geradezu meisterhaft, die Nutzer als kleine kostenlose Helferlein einzuspannen und zum Sammeln von Informationen und Befüllen von Datenbanken einzuspannen. Das wird nirgendwo deutlicher als in Google Maps, denn die überwiegende Zahl der Nutzer stellt ihre Bewegungsdaten zur Verfügung und leisten somit passive Mithilfe bei der Steigerung der Datenqualität. Die Local Guides greifen aktiv ein und übernehmen eine gewisse Verantwortung auf der Kartenplattform.

So wird man Local Guide

Local Guides sind gefühlt eine recht exklusive Gruppe, was aber tatsächlich gar nicht der Fall ist. Ende 2019 hat Google durchblicken lassen, dass es 120 Millionen aktive Local Guides gibt und heute dürften es wohl noch mehr sein. Jeder Nutzer mit einem Google-Konto hat die Möglichkeit, sich als Local Guide zu registrieren, die Kartenplattform zu vervollständigen und dabei sowohl Punkte als auch einige Belohnungen bzw. Aufmerksamkeiten zu erhalten (dazu später mehr).

Wer also gerne Bewertungen schreibt, Sterne vergibt, Fotos und Videos hochlädt oder auch Fragen beantwortet, sollte sich einfach hier anmelden und das Punktekonto füllen, um vielleicht in den Genuss einiger Vorteile zu gelangen. Einzige Voraussetzung ist das Mindestalter von 18 Jahren sowie das bereits angesprochen Google-Konto. Für jede Aktion gibt es Punkte, wie ihr in folgender Auflistung sehen könnt.

Punkte

Rezension schreiben: 10 Punkte

Rezension mit mehr als 200 Zeichen schreiben: 20 Punkte

Bewertung abgeben: 1 Punkt

Foto hochladen: 5 Punkte

Foto-Tag hinzufügen: 3 Punkte

Video hochladen: 7 Punkte

Frage beantworten: 1 Punkt

Fragerunde beantworten: 3 Punkte

Ort bearbeiten: 5 Punkte

Ort hinzufügen: 15 Punkte

Straße hinzufügen: 15 Punkte

Information überprüfen: 1 Punkt

Liste veröffentlichen: 10 Punkte

Beschreibung für Lite: 5 Punkte









Level

Je höher der Punktestand, desto höher rutscht man auch in der Hierarchie der Local Guides und erreicht bestimmte Level – von denen es derzeit 10 gibt. Die Level sind der eigentliche Indikator dafür, wie aktiv ein Guide ist bzw. mit welchen Prämien dieser bedacht wird, während der Punktestand im Vergleich dazu eher irrelevant ist.

Badges

Für bestimmte Aktionen gibt es aber nicht nur Punkte und der Aufstieg in die Level, sondern auch Badges. Diese zeigen, wo die Stärken des Nutzers liegen und beziehen sich konkret auf die Herkunft der Punkte und werden aktuell in 5 Kategorien mit jeweils 3 Stufen vergeben.

Faktenermittler: Abzeichen für Nutzer, die dafür sorgen, das andere auf Google korrekte Informationen zu Orten erhalten. Neuling: 3 genehmigte Änderungen vorschlagen | 3 Änderungen überprüfen | Antworten für 25 Fragen auswählen Experte: 25 genehmigte Änderungen vorschlagen | 25 Änderungen überprüfen | Antworten für 250 Fragen auswählen Meister: 100 genehmigte Änderungen vorschlagen | 100 Änderungen überprüfen | Antworten für 1000 Fragen auswählen

Abzeichen für Nutzer, die dafür sorgen, das andere auf Google korrekte Informationen zu Orten erhalten. Fotograf: Abzeichen für Nutzer, die großartige Fotos für Orte hinzufügen, an denen andere interessiert sind. Neuling: Fotos von 3 Orten hinzufügen Experte: 100 Fotos hinzufügen | Fotos von 25 Orten hinzufügen | Mehr als 100.000 Fotoaufrufe erhalten Meister: 1000 Fotos hinzufügen | Fotos von 100 Orten hinzufügen | Mehr als 1.000.000 Fotoaufrufe erhalten

Abzeichen für Nutzer, die großartige Fotos für Orte hinzufügen, an denen andere interessiert sind. Rezensent: Abzeichen für Nutzer, die detaillierte Rezensionen zu Orten verfassen, für die sich andere interessieren. Neuling: Rezensionen für 3 Orte schreiben Experte: Rezensionen für 25 Orte schreiben | 5 Rezensionen mit mehr als 200 Zeichen schreiben | 5 positive Bewertungen für deine Rezensionen erhalten Meister: Rezensionen für 100 Orte schreiben | 50 Rezensionen mit mehr als 200 Zeichen schreiben | 50 positive Bewertungen für deine Rezensionen erhalten

Abzeichen für Nutzer, die detaillierte Rezensionen zu Orten verfassen, für die sich andere interessieren. Wegbereiter: Abzeichen für Nutzer, die als Erste wichtige Informationen zu einem Ort hinzufügen. Neuling: Das erste Foto von 1 Ort hinzufügen | Die erste Rezension von 1 Ort schreiben | 1 genehmigten Ort hinzufügen Experte: Das erste Foto von 10 Orten hinzufügen | Die erste Rezension von 10 Orten schreiben | 10 genehmigte Orte hinzufügen Meister: Das erste Foto von 50 Orten hinzufügen | Die erste Rezension von 50 Orten schreiben | 50 genehmigte Orte hinzufügen

Abzeichen für Nutzer, die als Erste wichtige Informationen zu einem Ort hinzufügen. Regisseur: Abzeichen für Nutzer, die sehenswerte Videos von Orten hinzufügen, an denen andere interessiert sind. Neuling: Videos von 3 Orten hinzufügen Experte: 100 Videos hinzufügen | Videos von 25 Orten hinzufügen | Mehr als 100.000 Videoaufrufe erhalten Meister: 1000 Videos hinzufügen | Videos von 100 Orten hinzufügen | Mehr als 1.000.000 Videoaufrufe erhalten

Abzeichen für Nutzer, die sehenswerte Videos von Orten hinzufügen, an denen andere interessiert sind.









Prämien

Aber wofür nun die ganzen Punkte? Vor einigen Jahren wurden die Prämien stark zusammengestrichen, sodass es eigentlich unattraktiv geworden ist – denn tatsächlich konnte man damals als eifriger Helfer Belohnungen wie 1 Terabyte kostenlosen Speicherplatz erhalten. Heute gibt es stattdessen zum Teil früheren Zugang zu einigen Google Maps-Funktionen (man spielt also Beta-Tester; der nächste unbezahlte Job) sowie vor allem die Motivation, anderen Menschen geholfen zu haben. Dafür gibt es immer wieder Meldungen über erfolgreiche Bewertungen und Fotos, die Tausendfach oder gar Millionenfach von anderen Menschen abgerufen wurden.

Als Local Guide können Sie Rezensionen, Fotos und Insidertipps auf Google Maps teilen und so Punkte sammeln. Mit diesen Punkten erreichen Sie höhere Level und genießen zudem bestimmte Vorteile. So können Sie beispielsweise neue Funktionen von Google als einer der Ersten ausprobieren und erhalten spezielle Belohnungen von unseren Partnern. Bei Level 4 wird beispielsweise das erste Local Guides-Logo vergeben, mit dem Sie auf Ihre Beiträge in Maps aufmerksam machen können.

Allein in den vergangenen 12 Monaten gab es aber immer wieder interessante Aktionen, die nur den fleißigen Local Guides vorbehalten waren, so wie vor wenigen Tagen der 5 Euro-Gutschein für den Play Store. Zuvor gab es bereits kostenlose Hörbücher, Rabatte im Google Store, zu Weihnachten haben einige Nutzer Local Guides-Socken per Post erhalten und besonders tüchtige Guides können auch in diesem Jahr wieder zum Local Guides-Treffen in Kalifornien eingeladen werden.

Es kann sich also auch ohne feste Prämien lohnen, denn auch in Zukunft wird es sicherlich weitere Belohnungen geben. Und schlussendlich sollte der Spaß an der Freude sowie die Hilfe für andere Nutzer die größte Motivation sein – so wie bei Wikipedia. Nur ohne nervige Administratoren.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren