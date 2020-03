Google Maps: Viele fleißige Local Guides werden zum ‚Connect Live 2020‘-Event nach Kalifornien eingeladen

Es ist vielleicht nicht die beste Zeit zur Planung großer Events, denn gerade erst wurde die Google I/O 2020 abgesagt und nun lädt Google schon zum nächsten Event ein. Im Oktober findet zum mittlerweile fünften mal das große Local Guides Connect-Event statt, für das sich alle fleißigen Local Guides ab sofort bewerben können. Wer mindestens auf Level 5 steht und viel Engagement zeigt, hat Chancen auf einen Flug nach Kalifornien in das Googleplex.



Die Local Guides sind eine große Community innerhalb von Google Maps, die für einen umfangreichen und aktuellen Datenbestand sorgen und gleichzeitig daran Freude haben, anderen Menschen zu helfen. Für diese Hilfe bekommen sie von Google Punkte, steigen in Level auf und können einige Belohnungen erhalten (die allerdings stark zusammengestrichen wurden). Jetzt gibt es wieder eine sehr interessante Belohnung, für die man aber nicht nur aktiv sein, sondern auch etwas Glück haben muss.





In diesem Jahr wird Google vom 11. bis zum 14. Oktober zum bereits fünften Mal das große Local Guides Connect Live-Event in der Bay Area, Kalifornien abhalten und lädt weltweit alle Local Guides ab Level 5 dazu ein, sich für eines der begehrten Tickets zu bewerben. Auf dem Event wird man nicht nur mit anderen Local Guides rund um den Globus zusammentreffen, sondern wird auch Teile des Google Maps-Teams kennenlernen, möglicherweise neue Features zu Gesicht bekommen und natürlich auch einiges Lernen und Erfahrungen austauschen können. Und das eine oder andere Goodie ist sicherlich auch mit dabei.

Um an dem Event teilnehmen zu können, muss man sowohl in der Community aktiv sein als auch etwas Glück haben: Es gibt ein Bewerbungsverfahren, in dem die eigene Motivation als Local Guide beschrieben werden soll, es muss ein Beitrag über das Event verfasst und auch eine Liste erstellt werden. Außerdem muss ein Bewerbungsvideo von etwa einer Minute Länge in englischer Sprache hochgeladen werden, das von der Jury ebenfalls ausgewertet wird. Schlussendlich werden dann 200 glückliche Gewinner gezogen, die sich Mitte Oktober auf den Weg nach Kalifornien machen.

Wer teilnehmen möchte, muss seine Bewerbung bis zum 30. März einreichen und spätestens bis zu diesem Zeitpunkt Level 5 erreicht haben. Wer kurz davor steht, sollte sich nun also ranhalten. Außerdem gilt ein Mindestalter von 21 Jahren. Falls ihr interessiert seid, lasst euch also nicht zu viel Zeit und ladet ein interessantes Video und motivierende Texte hoch. Alle Kosten von der Anreise über den Aufenthalt bis hin zu den Visas werden von Google übernommen.







Die genauen Inhalte und der Ablauf des Events werden vorher nicht verraten, aber es soll wohl auch einige Überraschungen für die Local Guides geben. Im vergangenen Jahr fand das Treffen bereits zum dritten mal statt und war für die Teilnehmer wohl ein großer Spaß. In obigem Video und in diesem Foto-Album findet ihr viele Eindrücke von den treffen der letzten beiden Jahre.

Und falls ihr euch gefragt habt, wie ihr nach Kalifornien kommt: Google zahlt nicht nur die Unterkunft, sondern kommt auch für die kompletten Reisekosten sowie die Visakosten für die Einreise in die USA auf. Zu beachten ist bei der Bewerbung, das steht in den FAQs, das ihr die Rechte an den Bildern und auch dem Bewerbungsvideo an Google abtretet. Das bedeutet, das euer Video – auch wenn ihr nicht eingeladen werdet – zu Marketingzwecken verwendet werden darf. Und das wird es auch.

