Google Maps Streetview: Google zeigt beeindruckende Aufnahmen & Panoramen gegen das Fernweh (Galerie)

Mit Google Maps Streetview kann jeder Nutzer die Welt von zu Hause entdecken und direkt am Bildschirm oder Smartphone-Display ferne Länder besuchen. Weil das in diesem Jahr in der Realität eher schwierig werden dürfte, hat Google nun eine Reihe von sehenswerten Aufnahmen veröffentlicht, die zum Teil weltberühmte Plätze und Stätten in beeindruckenden interaktiven Ansichten zeigen. Nehmt euch also am Wochenende etwas Zeit und kommt mit auf eine virtuelle Weltreise.



Das Team von Google Maps Streetview ist seit vielen Jahren weltweit unterwegs, um immer wieder neue Aufnahmen anzufertigen, die die Welt in digitaler Form ein Stückchen kleiner machen. Dabei geht es weniger um die klassischen Straßenaufnahmen, die mehr oder weniger im Vorbeifahren mit den Streetview-Fahrzeugen aufgenommen werden, sondern um die Aufnahme von Orten, die mit dem Auto nicht zu erreichen sind. Und das sind auch die Bilder, die besonders sehenswert sind.

Google Maps ermöglicht nicht nur das Entdecken ferner Länder und Orte, sondern bringt immer wieder Aufnahmen und Ansichten hervor, die man selbst als Tourist oder Einheimischer zum Teil nicht haben kann. So öffnen Museen für Google Maps Streetview, Freizeitparks oder andere Sehenswürdigkeiten, die man normalerweise niemals ohne Menschentraube zu Gesicht bekommt. Aber auch Wanderungen in Bergen, auf aktiven Vulkanen oder fast unerreichbaren Gebieten in Wüsten oder Eislandschaften sind festgehalten. Es kann sich also lohnen.

Weil das Reisen in diesem Jahr für die meisten Menschen flach fällt, hat eine Programm-Managerin von Google Maps Streetview nun die aus ihrer Sicht 22 sehenswertesten Orte auf der Kartenplattform veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Dabei handelt es sich nicht um Touren, sondern lediglich um Einzelansichten, die aber allesamt über Nebenaufnahmen verfügen und euch somit die Möglichkeit geben, an andere Punkte zu wandern, einzelne Stätten zu umrunden oder auch zu betreten.









Beeindruckende Landschaften



Quttinirpaaq National Park, Grönland



Doi Angkhang, Thailand



Milford Track, Neuseeland



Nordlichter, Finnland



Kegon Waterfalls, Japan



Mont Blanc, Schweiz



Morain Lake, Kanada









Straßen mit Ausblick



Passo del Stelvio, Italien



Road 63, Norwegen



Seven Mile Bridge, USA



R759, Irland



Ruta 74, Argentinien









Andachtsorte



Bathalla Monastery, Portugal



St. Stephans Basilica, Ungarn



Badshahi Moschee, Bangladesch



Sagrada Familia, Spanien



Itsukushima Shrine, Japan



Sheikh Zayed Grand Mosque Center, Vereinte Arabische Emirate









Antike Stätten



Angkor Wat, Kambodscha



Macchu Picchu, Peru



Pyramiden von Gizeh, Ägypten



Tikal, Guatemala



Carthage, Tunesien



Petra, Jordanien

Wer noch mehr sehen möchte, kann sich auch die 15 faszinierendsten Streetview-Touren ansehen oder einen virtuellen Museumsbesuch mit vielen Spezial-Features wagen.

[Google-Blog]

