Android: Google macht das Licht aus – Dark Mode für die Google-App wird endlich für alle Nutzer ausgerollt

Man sollte meinen, dass die finale Umsetzung eines Dark Modes für Google spätestens mit dem Release von Android 10 hätte beendet sein sollen – aber weit gefehlt. Erst vor wenigen Tagen ist der Dark Mode in der Google-App verschwunden und nun wird er für alle Nutzer endlich final ausgerollt. Alle an die Google-App angeschlossenen Apps lassen sich nun mit einer dunklen Oberfläche nutzen, was für Beta-Nutzer schon seit längerer Zeit möglich war.



Die meisten Google-Apps verfügen schon seit längerer Zeit über einen Dark Mode, aber ausgerechnet die zentrale Google-App für Android war bisher noch davon ausgenommen, außer man nutzt die Beta oder war Teil der zahlreichen Testläufe. Jetzt scheint aber auch dieses Kapitel beendet zu sein, denn der Rollout des Dark Mode für alle Nutzer der stabilen Version der App soll begonnen haben. Wer also systemweit den Dark Mode aktiviert hat, sollte ihn nun auch in der Google-App sehen.

Die Google-App ist unter anderem für die Websuche, den Google Assistant, die Darstellung des Discover Feed und sogar Google Podcasts zuständig. Gut möglich, dass auch dieser Rollout wieder mit angezogener Handbremse durchgeführt oder zurückgezogen wird, aber grundlegend kann man sich nun darüber freuen, dass alle wichtigen Apps im Google-Ökosystem über einen dunklen Modus verfügen. Sogar die Werbeanzeigen in der Websuche sind nun dunkel.

