Stadia: Aufnahme von Screenshots & Aufzeichnung von Videoclips ist nun für alle Nutzer möglich – so gehts

Vor wenigen Tagen hat Google im Rahmen des Stadia Connect Event eine ganze Reihe von neuen Spielen angekündigt und jetzt legt man schon wieder nach – diesmal mit neuen Funktionen. Ab sofort dürfen sich auch die Nutzer der Android-App darüber freuen, Screenshots und kurze Videoclips direkt mit dem Stadia-Controller aufnehmen zu können. Bisher war das nur auf anderen Plattformen möglich.



Google legt nicht nur immer wieder mit neuen Stadia-Spielen nach, sondern schließt auch immer mehr Baustellen auf der Spieleplattform. Von neuen Funktionen kann man dabei nicht immer reden, denn es sind viel mehr Vervollständigungen des Funktionsumfangs, die die Nutzer eigentlich schon von Beginn an erwartet hätten. Und so kann eine prominente Taste auf dem Stadia-Controller endlich auch in Verbindung mit dem Smartphone verwendet werden.

Stadia bietet einigen Nutzern von Beginn an die Möglichkeit, Screenshots und kurze Videos vom Spielgeschehen aufzunehmen, die automatisch in der Cloud gespeichert werden. Erst vor wenigen Wochen wurde an der Galerie-Ansicht geschraubt und nun kommt dieses Feature endlich auf allen Plattformen an. Bisher hatten Android-Nutzer beim Druck auf den Screenshot-Button des Controllers nur eine Fehlermeldung erhalten. Seit gestern Abend allerdings erscheint nun die Meldung, das der Screenshot gespeichert wurde – was auch tatsächlich der Fall ist.

Nutzer können unbegrenzt Screenshots speichern. Mit einem längeren Druck auf den Button werden automatisch die letzten 30 Sekunden des Spiels als Videoclip gespeichert, wobei die Nutzer der noch nicht erhältlichen kostenlosen Version 100 Clips und Pro-Nutzer 500 Clips speichern können. Warum die Screenshot-Aufnahme bisher unter Android nicht möglich war, lässt sich kaum nachvollziehen, denn immerhin findet der gesamte Prozess auf den Servern und nicht dem lokalen Gerät statt.

Das serverseitige Update für die Screenshot-Funktion könnte möglicherweise noch einige Stunden oder Tage bis zum vollständigen Rollout in Anspruch nehmen. Probiert es einfach immer wieder.

