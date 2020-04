Neue Aktionen im Google Store: Google reduziert Pixel-Smartphones, Smart Speaker, Chromecast, Wifi & mehr

Pünktlich zu Ostern fahren viele Onlinehändler derzeit starke Rabatt-Aktionen, bei denen natürlich auch Google-Fans sehr viel Geld sparen können. Auch der Google Store steigt nun in das Rennen ein und bietet zahlreiche Produkte zum Teil sehr deutlich vergünstigt an, sodass man bei einigen Produkten sogar mit den aktuellen Amazon-Rabatten konkurrieren kann. Rabatte gibt es auf Smartphones, Smart Home-Hardware, den Chromecast bis hin zu den Nest Sicherheitsprodukten.



Die nächste Generation der Google-Hardware steht vor der Tür und der Google Store leert nun seine Lager vor dem Verkaufsstart der Pixel 4a-Smartphones oder auch der kommenden Google Pixel Buds 2 . Damit steigt der Store nun auch in die aktuelle Rabattschlacht ein, die hierzulande derzeit von Amazon und Saturn geführt wird. Schaut auch in die Aktionen von Saturn und Amazon herein.





Der Google Store senkt rund um Ostern nun wieder die Preise und bietet zahlreiche Produkte teilweise leicht und zum Teil auch stark reduziert an. Ich möchte die Aktionen an dieser Stelle gar nicht großartig bewerten, sondern einfach nur die wichtigsten Rabatte auflisten, die im Google Store in Deutschland gelten und noch bis einschließlich 14. April genutzt werden können. Ihr habt also noch eine Woche Zeit, euch für eines der Produkte zu entscheiden.

Die aktuellen Aktionen im Google Store







Das Kleingedruckte rund um die Aktionen ist in allen Fällen das gleiche, nur eben angepasst auf die jeweilige Aktion. Alle Aktionen gelten, wenn ich nichts übersehen habe, bis zum 14. April und natürlich nur so lange der Vorrat reicht. Außerdem gelten alle Aktionen nur im Google Store Deutschland, während Österreicher und Schweizer weiterhin den vollen Preis für die wenigen vorhandenen Produkte zahlen dürfen.

Das Angebot gilt vom 02.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 14.04.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben. Der Kauf muss im Google Store Deutschland erfolgen. Sofern nicht anders angegeben, kann das Angebot nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Es ist nicht übertragbar und kann nicht gegen Bargeld oder ein gleichwertiges Zahlungsmittel eingetauscht werden. Eventuelle Versandkosten werden an der Kasse ausgewiesen.

