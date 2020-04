Google Pixel Buds 2: Die smarten Kopfhörer kommen ab Anfang Mai – Google informiert über Verkaufsstart

Das Warten auf die neuen smarten Kopfhörer Google Pixel Buds 2 hat bald ein Ende, so viel hat sich in den letzten Tagen schon abgezeichnet – und jetzt gibt es konkretere Informationen zum Verkaufsstart. Gleich mehrere Nutzer eines US-Onlineshops wurden nun darüber informiert, dass die Pixel Buds 2 vermutlich noch in diesem Monat erhältlich sein werden – allerdings nur in einer Farbe.



Google hat die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2 im Oktober 2019 angekündigt, was nun tatsächlich schon wieder ziemlich genau ein halbes Jahr her ist – und noch immer sind sie nicht auf dem Markt bzw. wurden auch nicht weiter vom Unternehmen erwähnt. Zwar wurde von Anfang an Frühling 2020 als Auslieferungsdatum in Aussicht gestellt, aber warum man die Kopfhörer so früh ankündigt, bleibt dennoch offen. Dann könnte man auch jetzt die Pixel 5a für Mai 2021 ankündigen, wäre kein großer Unterschied…





Die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2 sind in den letzten Tagen in zahlreichen Onlineshops aufgetaucht, was in der Regel ein eindeutiges Zeichen für einen baldigen Verkaufsstart ist. Mittlerweile haben alle Onlineshops die Kopfhörer wieder entfernt, aber einige Nutzer waren schnell genug und konnten die Gadgets bereits vorab bestellen. Nun würde man erwarten, dass die Onlineshops die Bestellungen einfach stornieren oder zumindest so lange on-hold halten, bis das Produkt überhaupt offiziell erscheint – aber nicht so Abt, ein US-Onlineshop.

Die Vorbesteller haben nun eine E-Mail erhalten, in der sie über die Verfügbarkeit des Produkts informiert werden. Obwohl es nur noch wenige Tage bis zum Verkaufsstart sind, hat offenbar auch der Onlineshop kein ganz konkretes Datum und spricht lediglich von „Ende April / Anfang Mai“ – diese Information soll direkt von Google stammen. Der Onlineshop dürfte über den geplanten Wareneingang informiert worden sein und reicht diese Information nun direkt an die Kunden weiter.

We are writing to keep you updated on the status of your pre-order for the Google Pixel Buds – GA01470-US. We have been informed by Google this new product is expected to be releases to arrival in our warehouse by end of April/early May. We are continuing to work with Google to receive this product as soon as possible. Once received we will promptly ship your order.







Diese Information gilt allerdings nur für die weißen Pixel Buds – also die Standardfarbe. Bekanntlich sollen die smarten Kopfhörer aber auch in drei weiteren Farbvarianten erscheinen, nämlich ‚Oh So Orange‘, ‚Almost Black‘ und ‚Quite Mint‘. Diese Farben werden wohl nicht vor Mitte Juli in den Verkauf gehen können – was die Wartezeit erneut um bald drei Monate verlängert. Und damit ist der Release schon wieder relativ nah am nächsten geplanten ‚Made by Google‘-Event. Schon ein Wahnsinn.

We are writing to keep you updated on the status of your order for the Google Pixel Buds black model GA01478-US. We have been informed by Google this new model is expect to be released early/mid July to arrive in our warehouse.

Alle Angaben gelten für den US-Markt bzw. für diesen einen Einzelhändler, es wird aber erwartet, dass die Pixel Buds 2 von Beginn an weltweit verfügbar sein werden. Eine Überschneidung mit den Pixel 4a-Smartphones ist nun nicht mehr auszuschließen, denn auch die Smartphones sollten zumindest laut Plan Anfang Mai vorgestellt werden. Ich würde weiterhin davon ausgehen, dass es zum Start Bundle-Angebote gibt.

