Google Übersetzer: Die App wird zum Dolmetscher – Live-Transkribierung wird für alle Nutzer ausgerollt

Der Google Übersetzer gehört für viele Menschen zur Standardlösung zum Übersetzen von Texten und Bildern auf dem Smartphone sowie auf dem Desktop. Jetzt bekommt die Android-App ein Update spendiert, dass diese zusätzlich in einen Live-Dolmetscher verwandeln kann. Dazu kommt das bereits in separaten Apps verfügbare Live Transcribe zum Einsatz, das nun erstmals tief in die Android-App integriert ist.



Google Übersetzer integriert nun das seit einiger Zeit separat erhältliche Live Transcribe in die Haupt-App und ermöglicht dadurch eine Live-Transkribierung von gesprochenen Wörtern. Die Funktion ist direkt in die Oberfläche integriert und lässt sich durch einen Druck auf den oben abgebildeten Button starten. Anschließend öffnet sich der neue Bereich, dessen transkribierter Text sich in der Darstellung recht umfangreich anpassen lässt.

Am oberen Rand lässt sich das gewünschte Sprachen-Paar auswählen und dann kann es schon losgehen. Eine Person spricht in der ausgewählten Quellsprache und das Smartphone wird dies direkt in Text umwandeln und so wie in folgender Animation darstellen. Dabei soll wohl auch auf korrekte Satzzeichen geachtet werden und der Text scrollt langsam nach oben, sodass man nicht unbedingt in dem Tempo lesen muss, wie die andere Seite spricht.

Der Rollout beginnt ab sofort und sollte nach einem Update der App für alle Nutzer in den folgenden Sprachen zur Verfügung stehen: Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thai.

