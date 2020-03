Google Discover: Nutzer bekommen neue Möglichkeiten zum Melden von Inhalten & Clickbait (Screenshots)

Der Google Discover Feed ist für viele Nutzer und auch Medien zu einer wichtigen Plattform geworden, die Nachrichten und Berichte auf die Interessen des Nutzers abstimmt und übersichtlich darstellt. Während die Nutzer anfänglich kaum Einfluss auf die Themen und Quellen hatten, gibt es in jüngster Vergangenheit immer mehr Möglichkeiten zur Anpassung – und nun kommt ein weiteres Feature dazu. viele Nutzer haben nun die Möglichkeit, unangemessene Inhalte zu melden.



Google Discover ist nicht nur aufgrund der Platzierung auf dem ersten Homescreen in vielen Launchern sehr erfolgreich, sondern womöglich auch aufgrund des sehr einfachen Konzepts. Der Feed füllt sich wie von selbst und ist aufgrund Googles zahlreicher Datenquellen für die meisten Nutzer wohl tatsächlich sehr interessant. Damit das auch so bleibt, wird es wohl auch in Zukunft nur wenige Möglichkeiten zur Personalisierung geben, dafür aber zur Feinjustierung.

Die ersten Nutzer haben nun die Möglichkeit, unangemessene Inhalte zu melden. Das ergänzt die bisherigen Reportmöglichkeiten und dürfte vor allem für die globale Auswahl sehr wichtig sein. Ziel sollte es sein, die Clickbait-Meldungen aus dem Feed herauszubekommen, die zwar vermutlich für hohe Klickzahlen sorgen, aber schlussendlich die Gesamtqualität des Feeds deutlich senken. Dazu stehen unter dem neuen Punkt „Inhalt melden“ nun folgende Punkte zur Auswahl:

Irreführende oder effekthascherischer Inhalt

Gewaltsamer oder abstoßender Inhalt

Hasserfüllter oder beleidigender Inhalt

Sonstiges

Diese Neuerung ergänzt die bisherigen Möglichkeiten, sorgt aber auch für etwas Verwirrung. Nutzer können nun einzelne Themen für sich sperren, Quellen sperren, Feedback geben und nun auch noch Inhalte melden. Auch wenn es völlig verschiedene Dinge sind, kommt es für den Nutzer am Ende wohl auf dasselbe raus, sodass Google an dieser Stelle vielleicht etwas aufräumen sollte.

