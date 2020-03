Google Kamera: Pixel 4a und Pixel 4 bekommen endlich Unterstützung für 4K-Aufnahmen mit 60 FPS (Teardown)

Die Kamera gehört jedes Jahr zu den unbestrittenen Highlights der Pixel-Smartphones und ist aufgrund neuer Effekte und Möglichkeiten ein wichtiges Kaufargument. Jetzt wurde eine neue Version der Google Kamera-App geleakt, die vermutlich erst auf den Pixel 4a-Smartphones zum Einsatz kommen soll und eine Möglichkeit im Gepäck haben dürfte, die schon für das Pixel 4 erwartet wurde: Die Aufnahme von 4K-Videos mit 60 FPS.



In den letzten Tagen gab es zahlreiche Leaks rund um die Pixel 4a-Smartphones , die schon in wenigen Wochen vorgestellt werden und die Pixel-Serie erneut im Budget-Bereich fortführen. Es zeichnet sich ab, dass die Pixel 4a-Smartphones die „besseren Pixel 4“ werden und sogar in puncto Ausstattung sowie Design einen großen Schritt machen. Alle Spezifikationen findet ihr in diesem Artikel . Mehr zum Verkaufspreis findet ihr Hier

Die Google Kamera-App ist immer wieder eine gute Quelle für kommende Kamera-Funktionen der Pixel-Smartphones, denn Google hält die App weitgehend exklusiv und immer wieder taucht die neueste Version schon vor dem Release der Smartphones auf. Jetzt wurde die Google Kamera-App 7.4 geleakt, die ein sehr kleines, aber nicht unwichtiges Detail mitbringt: In der App ist die Rede von der Video-Aufnahme mit 4K-Auflösung (3840 x 2160) mit 60 FPS.

Schon für die Pixel 4-Smartphones ist eine solche Qualität erwartet worden, die Google aber niemals freigeschaltet hat und sich möglicherweise für ein kommendes Feature-Drop aufhebt. Weil es zeitlich ungefähr in den gleichen Zeitraum fällt, ist es gut möglich, dass die Pixel 4a-Smartphones zuerst diese Qualitätsstufe unterstützen und wenig Tage später (vielleicht auch zuvor) das Pixel Feature Drop im Mai diese Möglichkeit auch auf die Pixel 4-Smartphones bringt.

