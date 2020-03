G Suite: Meilenstein – Googles Cloud-Angebot für Unternehmen hat mehr als 2 Milliarden aktive Nutzer

Unter dem Label G Suite bietet Google zahlreiche Produkte für Unternehmen und Organisationen aller Größenordnung und steht damit unter anderem in direkter Konkurrenz zu Microsoft. In den letzten Tagen wurden einige Verbesserungen angekündigt und nun gibt es mal wieder ein interessantes Update zu den Nutzerzahlen – denn diese haben mittlerweile auch riesige Dimensionen erreicht.



Die G Suite bietet zahlreiche Google-Produkte unter einem Dach als Unternehmensangebot. Dazu gehört etwa GMail, der Kalender, Google Drive inklusive der Büroanwendungen sowie der Messenger Hangouts und weitere Dienste. Mit der G Suite haben Unternehmen eine sehr einfache Möglichkeit, ihre Tätigkeiten in die Cloud zu verlagern und somit auch das gemeinsame Arbeiten auf Basis einer zuverlässigen Infrastruktur zu ermöglichen.





Vor gut einem Jahr sprach Google davon, dass die G Suite über 5 Millionen Kunden hat. Ein Kunde ist aber kein einzelner Nutzer, sondern jeweils das Unternehmen bzw. die Organisation, die für diese Dienste zahlt. Nun hat man sich erstmals zu den reinen Nutzerzahlen geäußert – und diese sind doch sehr beeindruckend. Laut einer offiziellen Aussage des G Suite-Produktchefs Bericht arbeiten weltweit 2 Milliarden Nutzer mit den G Suite-Produkten.

Zwei Milliarden Nutzer sind in jedem Bereich eine sehr beeindruckende Zahl, aber bei der G Suite ganz besonders. Man darf nicht vergessen, dass die Arbeitgeber dieser Menschen für die Google-Produkte zahlen. Außerdem würde es bedeuten, dass mehr als ein Viertel aller Menschen weltweit mit den G Suite-Produkten arbeitet. Kann das wirklich sein? Haben so extrem viele Unternehmen ihren Alltag in die Google-Cloud ausgelagert?

Mir persönlich kommt diese Zahl extrem hoch gegriffen und auch ein Stück weit unrealistisch vor, es ist aber eindeutig die Rede von zwei Milliarden aktiven Nutzern. Aber ich kann mich natürlich auch irren… Vielleicht wurden auch die Zahlen der G Suite und der Privatnutzer-Produkte zusammengewürfelt.

Die Zahlen stammen übrigens von Ende 2019, also noch vor dem aktuellen Beginn des weltweiten Corona Home Office.

