Android Auto: In diesen Fahrzeugen & Displays lässt sich Googles Infotainment-Plattform nutzen (offizielle Liste)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto wird von vielen Millionen Menschen tagtäglich im Auto benutzt, entweder als Smartphone-App oder direkt über die Erweiterung des Infotainment-Systems im Fahrzeug. Jetzt findet Android Auto erstmals den Weg auf Motorräder und weitet den Einzugsbereich damit noch weiter aus. Anlässlich dessen schauen wir uns einmal an, in welchen Fahrzeugen Android Auto zu finden ist.



Android Auto ist für viele Autofahrer mittlerweile ein fester Bestandteil und nach dem einmal gewonnen Komfort auch nicht mehr wegzudenken. Mit Android Auto kommt nicht nur der Google Assistant auf das Infotainment-Display im Fahrzeug, sondern auch Google Maps und zahlreiche weitere Apps aus dem Play Store – wenn sie denn für Android Auto freigeschaltet worden sind. Damit das komfortabel funktioniert, müssen die Hersteller die Android Auto-Schnittstelle aber natürlich auch unterstützen.





Googles Plattform Android Auto ist kein eigenständiges Betriebssystem, dafür gibt es Android Automotive, sondern nur ein Aufsatz auf bestehende Infotainment-Systeme. Android Auto ist in dem Sinne nur eine App mit den höchstens Berechtigungen, die auf alle zur Verfügung stehenden Informationen zugreifen und selbst eigene Apps ausführen kann. Dabei muss die Plattform stets mit dem Smartphone verbunden sein, dass die Darstellung und Verarbeitung vollständig übernimmt.

Damit das funktionieren kann, muss das Infotainment-System aber auch eine entsprechende Android Auto-Schnittstelle bereitstellen. Nachdem sich viele Hersteller einige Zeit lang nur auf Apples CarPlay konzentriert haben, steigen nach und nach immer mehr wichtige Unternehmen bei Android Auto ein und bieten ihren Käufern die Möglichkeit, das Smartphone komfortabel anzuschließen – was heute längst zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden ist.

Weil Android Auto nun auch auf Harley-Davidson Motorrädern zu finden sein wird, zeigen wir euch anlässlich dessen die lange Liste aller Hersteller, die Android Auto bereits unterstützen.







Weil die Fahrzeughersteller das Infotainment-System in den allermeisten Fällen nicht selbst produzieren und nur von externen Zulieferern kaufen, müssen natürlich beide Seiten mitspielen – was mittlerweile aber wohl bei allen Unternehmen gegeben sein sollte. Dennoch pflegt Google eine lange Liste mit Auto- und Infotainment-Herstellern, die Android Auto unterstützen. Weil diese Liste sehr lang ist, zeigen wir euch an dieser Stelle nur die Hersteller und nicht die einzelnen Modelle und Jahrgänge. Die vollständige Liste inklusive aller Details erhaltet ihr hier.

Diese Fahrzeughersteller unterstützen Android Auto

Abarth

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Borgward

Buick

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Dacia

Dodge

DS

Ferrari

Fiat

Ford

Genesis

GMC

Holden

Honda

Hyundai

Infiniti

Iveco

Jaguar

Jeep

Karma

Kia

Koenigsegg

Lada

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lifan

Lincoln

Mahindra

Maruti Suzuki

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

RAM

Renault

Renault Samsung Motors

Seat

Skoda

Smart

SsangYong

Subaru

Suzuki

Tata

Toyota

Vauxhall

Volkswagen

Volvo

Da fehlt doch kaum noch ein relevanter Hersteller. Porsche ist nicht vertreten, hat aber ebenfalls bereits Unterstützung angekündigt. Welcher relevanter Hersteller fehlt euch noch?







Diese Infotainment-Hersteller unterstützen Android Auto

AAMP

Adayo

Alpine

Axxera

Bauhn

Blaupunkt

Boss Audio Systems

Caska

Clarion

CVTE

Dual

Evus

iNav

JBL

Jensen

JVC

Kenwood

Macrom

MMAUTO

Nakamichi

Norauto Sound

Panasonic

Pioneer

Planet Audio

Prology

Skypine

Smart Auto

Sony

UniMax

Zenec

Es ist anzumerken, dass Google die Liste zwar nach eigenen Angaben stets aktuell hält, diese aber dennoch offenbar einige Lücken hat. Ich kenne einige Fahrzeuge mit Android Auto-Unterstützung, die in der Liste nicht aufgeführt sind – sie ist also nicht-inklusiv. Weil aber auch schon 2020er-Modelle gelistet und Neuerungen wie etwa das neue VW-Logo enthalten sind, kann man von einer aktuellen Liste nach Googles Kenntnisstand ausgehen.

» Android TV: Google soll TV-Herstellern Konkurrenz zum eigenen Betriebssystem untersagen

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren