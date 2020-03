Android Auto: Nutzer berichten von lästigen Problemen mit dem Google Assistant & schlechter Datenverbindung

Googles Infotainment-Plattform Android Auto bringt nicht nur eine neue Oberfläche auf das im Fahrzeug verbaute Tablet, sondern hat häufig genutzte Apps wie Google Maps oder den Google Assistant im Gepäck. In den letzten Tagen gab es allerdings große Probleme mit der Spracherkennung des Google Assistant, wieder einmal, die die Nutzung erschwert haben. Jetzt verspricht Google ein Update, das aber möglicherweise immer noch nicht alle Probleme löst.



Android Auto gehört für viele Autofahrer mittlerweile zur Standard-Ausstattung und wer sich einmal an den Assistenten und die zusätzlichen Apps gewöhnt hat, dürfte sie wohl nicht mehr missen wollen. Allerdings gibt es in den letzten Monaten sehr häufig Probleme mit einigen Apps und allem voran dem Google Assistenten. Das ist gerade im Auto sehr problematisch, weil man sich als Fahrer nicht mit solchen Dingen beschäftigen kann und auf eine zuverlässige Plattform angewiesen ist.

Schon seit Ende Januar haben zahlreiche Nutzer davon berichtet, dass sie Android Auto nur sehr eingeschränkt verwenden können – allen voran im Zusammenhang mit der Sprachsteuerung über den Google Assistant. Bei vielen Befehlen bekommen die Nutzer zu hören, dass die Internetverbindung nicht stabil genug ist, keine ausreichende Bandbreite bietet oder zum Teil sogar gar nicht zur Verfügung steht – was allerdings nicht den Tatsachen entspricht. Danach folgt eine Fehlermeldung und der Befehl wird natürlich nicht ausgeführt. Android Auto erhält offenbar falsche Signale vom Smartphone.

Das Problem ließ sich auch mit vielen Versuchen und Workarounds nicht lösen, sodass auf eine schnelle Hilfe durch Google gehofft wurde. Am Freitag wurde dann endlich ein Update von einem Google-Mitarbeiter versprochen, der das Problem in der Google-App lokalisiert hatte. Es ist also nicht direkt auf die Android Auto-App zurückzuführen, sondern auf den über die Google-App gesteuerten Google Assistant. Das Update soll(te) in den nächsten Tagen ausgerollt werden.

Thanks for all the reports. The Google Assistant team prepared a fix for this issue for upcoming version updates on the Google app. We recommend you to keep your app up-to-date. Thanks!