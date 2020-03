Tomris Uyar: Ein sehr schönes Google-Doodle zum 79. Geburtstag der Schriftstellerin – und für ihre Katzen

Am heutigen 15. März hätte die türkische Schriftstellerin Tomris Uyar ihren 79. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt. Im heutigen Google-Doodle wird tatsächlich nicht nur Tomris Uyar geehrt, sondern auch ihre Katzen, die möglicherweise eine große Rolle in ihrer späteren Schriftstellerkarriere gespielt haben.



Das heutige Google-Doodle für Tomris Uyar stellt sowohl die Künstlerin als auch eine ihrer Katzen in den Mittelpunkt – dazu später mehr. In dem insgesamt sehr unruhig, aber dennoch interessant, wirkenden Doodle sehen wir Tomris Uyar auf der einen und ihr zum Leben erwecktes Werk auf der anderen Seite. Natürlich lehnt sie vor einer Schreibmaschine, die ihre Gedanken auf Papier bringt – und dann geht es im oberen Teil des Doodles weiter.

Die dargestellte Wandlung vom Papier zur künstlerischen Darstellung des Werks wird in Form des Google-Schriftzugs abgebildet. Wieder einmal eines der seltenen Doodles, in denen das Google-Logo absolut nicht im Mittelpunkt steht und trotz einer gewissen Größe sogar übersehen werden kann. Aber was hat es nun mit der abgebildeten Katze auf sich? Diese sollen laut ihren eigenen Angaben immer wieder in ihr Arbeitszimmer gelangt sein und ihren Schreibprozess befeuert haben – in welcher Form auch immer.

Das Google-Doodle für Tomris Uyar wurde von der Gastkünstlerin Merve Atilgan entworfen, die sich in einem kurzen Interview auf dieser Seite über Tomris Uyar äußert.

Zu den Katzen:

As a writer, she devoted herself to short fiction with a bit of support from her cats. Whenever one entered the room, she credited the felines for stimulating her writing process. These “inspiration cats,” referenced in the Doodle artwork, helped her to publish over 900 pages across 11 volumes of her stories throughout her career.