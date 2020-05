Video Downloader: Mit dieser Chrome-Extension könnt ihr Videos sammeln, streamen und herunterladen

Auf vielen Webseiten befinden sich Videos, die auf den unterschiedlichsten Wegen eingebettet sind und vor allem bei redaktionell gepflegten Portalen zum Einsatz kommen. Gerade mediale Inhalte können aber auch vergänglich sein, sodass es sich manchmal lohnen kann, die eingebetteten Videos herunterzuladen – was häufig von den Webmastern gesperrt wird. Eine kostenlose Chrome-Erweiterung macht den Download dennoch möglich und hat einige weitere praktische Features im Gepäck.



Wer interessante Inhalte im Web findet, möchte sie vielleicht nicht nur mit anderen Menschen teilen, sondern möglicherweise dauerhaft speichern. Was bei Inhalten in Text- und Bildform in den allermeisten Fällen kein Problem ist, stellt sich bei Videos häufig als sehr problematisch heraus. Denn viele Webseiten unterbinden den Download von Videos, was aber natürlich nicht heißt, dass sie nicht dennoch völlig legal heruntergeladen werden können.

Immer mehr Webseiten gehen dazu über, Videos nicht mehr von externen Plattformen wie YouTube einzubinden bzw. diese dort auszulagern, sondern diese selbst mit eigenen Playern einzubinden. Diese lassen aber häufig viele Funktionen vermissen und bieten in den allermeisten keine Möglichkeit zum Download des medialen Contents an. Beides lässt sich mit einer kostenlosen Chrome-Erweiterung lösen, die sowohl die Verwaltung als auch das Streaming und den Download dieser Videos anbietet.

Die Erweiterung mit dem einfachen Namen Video Downloader professional bietet sehr viel mehr Möglichkeiten, als nur den namensgebenden Download. Sehr viele in Webseiten eingebettete Videos lassen sich auf eine Videoliste setzen, die von der Erweiterung angeboten wird. Dabei handelt es sich um eine Sammlung aller dort gespeicherten Videos, die in einer Art Galerie zusammengefasst und von dort jederzeit abgespielt werden können. Ein Mix aus Galerie und Videoplattform, nur eben lokal innerhalb der Erweiterung.

Die Videos werden direkt von den jeweiligen Webseiten eingebunden, sodass ihr zahlreiche Videoquellen miteinander verknüpfen könnt, die auf völlig anderen Servern liegen. Wenn die jeweiligen Videoplayer der unterstützen Webseiten Werbung einblenden oder dazwischen schalten, bekommt ihr diese ebenfalls zu sehen – sodass nicht von Traffic-Klau gesprochen werden kann.









Aber die Erweiterung erlaubt nicht nur das Zusammenfügen zur Videosammlung, sondern kann auch viele Videos direkt per Google Cast an Chromecast und andere Empfänger übertragen. Die Bordmittel des Chrome-Browsers können dabei manchmal Probleme haben, sodass die Erweiterung auch in diesem Fall eine Hilfe darstellt und das Streaming der Videos ermöglicht. Und schlussendlich gibt es natürlich auch die Downloadfunktion, mit der sich Videos sehr vieler Quellen einfach per Knopfdruck herunterladen können.

Beachtet bitte, dass es sich dabei stets nur um Privatkopien dieser Videos handeln darf, die ihr für den eigenen Zweck speichert. Ihr dürft diese Videos nicht auf anderen Plattformen hochladen, als eure eigenen ausgeben oder gar kommerziell verwenden. Auch das dauerhafte Streamen dieser Videos ohne Besuch der Webseite ist nicht nett. Möchtet ihr also Videos in Dauerschleife spielen, dann ladet sie herunter.

