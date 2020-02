Stadia: Google kündigt endlich Unterstützung weiterer Smartphones an – Samsung, ASUS & Razer sind dabei

In den vergangenen Wochen waren die Nutzer von Googles Spieleplattform Stadia zunehmend unzufrieden, was sowohl an der Auswahl der Titel als auch an den mangelnden funktionellen Neuerungen liegt. Jetzt konnte das Stadia-Team endlich mal wieder eine wirklich große Ankündigung machen, die viele Nutzer für das erste besänftigen könnte: Ab Donnerstag werden mehr als ein Dutzend weitere Smartphones unterstützt.



Stadia befindet sich noch immer in einer Testphase, auch wenn vielen Nutzern das gar nicht bewusst ist. Dementsprechend gibt es auch noch eine Reihe von Einschränkungen, die erst nach und nach fallen gelassen werden. Eine dieser Einschränkungen ist die Unterstützung von kompatiblen Smartphones, denn bisher musste es zwingend ein Google Pixel-Smartphone sein. Das wird sich nun endlich ändern und wenig überraschend wird die Liste der neuen Unterstützer von Samsung dominiert.





Google hat nun angekündigt, dass die Einschränkung auf die Pixel-Smartphones ab dem 20. Februar – also schon ab Donnerstag – aufgehoben wird. Ab diesem Tag werden zahlreiche weitere aktuelle Samsung-Smartphones unterstützt, aber auch die Marken ASUS und Razer sind in der Liste mit jeweils zwei Geräten vertreten – gerade für die Gaming-Smartphones natürlich ein regelrechtes Muss. Ob und wann diese Liste in naher Zukunft erweitert wird, ist noch nicht bekannt.

Diese Smartphones werden nun unterstützt

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II







Und damit steht dann auch der Start der kostenlosen Version wohl bald vor der Tür, denn schon in den nächsten Tagen haben die ersten Pro-Abonnenten Zugriff auf den kostenlosen Teil der Plattform, der in Kürze dann auch als Stadia Base für alle Nutzer angeboten werden soll. Gut möglich, dass Google dies schon in wenigen Tagen offiziell ankündigen wird und nun den ersten großen Schritt in diese Richtung getan hat.

Vor wenigen Tagen hat Google übrigens die neue Spieleplattform GameSnacks gestartet, die sich an eine ganz andere Zielgruppe richtet und eher Casual Gamer ansprechen soll. Aber auch unter Android wird es schon bald Neuigkeiten geben, denn spätestens mit Android 12 wird ein neues Dateisystem eingeführt, das den Start von Spielen ohne vorherigen vollständigen Download ermöglicht. Mehr dazu unter folgendem Link.

