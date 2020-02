Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Android 10 hat es im vergangenen Jahr auch große Veränderungen rund um die Marke Android gegeben. Unter anderem hat man sich zu großen Teilen vom sympathischen Bugdroid verabschiedet, der viele Jahre als Maskottchen für das Betriebssystem fungiert hat. Nun wurde auch die Androidify-App eingestellt, mit der sich jeder Nutzer einen ganz persönlichen Android basteln konnte. Über Umwege ist die App aber noch nutzbar, ihr solltet also schnell sein.



Der Bugdroid war viele Jahre lang das Maskottchen des Betriebssystems Android, wurde aber im vergangenen Jahr leider zum Teil beerdigt – und das wortwörtlich. Übrig geblieben ist nur der Kopf des Bugdroid, der nun auch im Android-Schriftzug zu finden ist und gemeinsam mit diesem das offizielle Logo des Betriebssystems bildet. Der Torso sowie die Arme und Beine sind verschwunden, genauso wie der leicht verpeilte aber auch sympathische Blick, der erst durch den nicht vorhandenen Hals zustande kam. Alle Details zu dieser Änderung findet ihr in diesem Artikel

Im Rahmen der damaligen „be together. not the same“-Kampagne wurde Androidify geschaffen, mit dem sich jeder Nutzer einen ganz persönlichen Bugdroid gestalten konnte. Dabei handelte es sich um eine App, die durch einen Assistenten schrittweise durch die Erstellung einer eigenen Android-Figur geführt hat, die anschließend auch heruntergeladen werden konnte. Durch zahlreiche Oberteile, Hosen, Kopfbedeckungen, Gesichtsschmuckstücken und Accessoires war die Auswahl riesengroß und der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Glaubt man Googles schlauen Berechnungen, lassen sich mit Androidify 1,5 Trillionen (1.490.248.844.407.008.000) verschiedene Figuren basteln, sodass man sich ziemlich sicher sein kann, einen wirklich persönlichen Bugdroid zu erhalten.

Androidify was born out of the spirit of the Android operating system-a system that lets anyone make, build, offer or buy all sorts of things, but in a way that helps all those things work together. Even the Android mascot is open source. So go ahead… use Androidify to turn the little green mascot into your own creation.