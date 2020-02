Android 11: Die erste Developer Preview kommt auf das Essential Phone – trotz Pleite des Unternehmens

Vor einer Woche hat Google überraschend die Android 11 Developer Preview veröffentlicht und bietet allen Pixel-Nutzern die (für viele nicht empfohlene) Möglichkeit, eine erste Vorabversion des neuen Betriebssystems auszuprobieren. Bisher steht die Preview nur für Googles hauseigene Pixel-Smartphones zur Verfügung, aber das könnte sich schon sehr bald ändern – und wäre die nächste große Überraschung. Essential arbeitet an einer Freigabe der Android 11 Developer Preview.



Android-Erfinder Andy Rubin hat vor wenigen Tagen bekannt geben müssen, dass bei seinem Smartphone Startup Essential die Lichter ausgehen und das Unternehmen geschlossen wird. Das bedeutet natürlich auch, dass die am Markt befindlichen Smartphones mit sofortiger Wirkung keine Updates mehr erhalten werden – was auch Teil der Ankündigung gewesen ist. Offenbar möchte man aber einen Rekord brechen und nun dennoch Android 11 ermöglichen, wenn auch nur in der Developer Preview.

Essentials Softwarechef Jean-Baptiste Théou hat bestätigt, dass sein Team an den letzten Schritten zur Unterstützung der Android 11 Developer Preview arbeitet und die Installation schon sehr bald ermöglichen wird. Das ist aus vielen Gründen sehr überraschend: Das Essential Phone ist mit Android 7.1 Nougat erschienen und würde somit die fünfte Android-Generation sehen. Die zweite Überraschung ist es natürlich, dass das gerade in Abwicklung befindliche Unternehmen überhaupt noch an Updates arbeitet.

Es zeigt meiner Meinung nach, dass bei Essential noch echte Werte gelten bzw. galten. Man möchte wohl sehr positiv in Erinnerung bleiben – und das wird dem Unternehmen mit dem wohl letzten Update überhaupt gelingen. Da kann man nur Daumen drücken, dass bei der Preview nichts schiefgeht.

