Stadia: Die Spieler sind sauer – Google meldet sich nun zu den fehlenden Spiele-Ankündigungen zu Wort

Google hat mit der Spieleplattform Stadia sehr große Pläne und wird in wenigen Wochen viele Neuerungen vorstellen, mit denen hoffentlich ein Großteil der Anfangsversprechen erfüllt werden können. Bis dahin müssen sich die Spieler allerdings etwas gedulden – was ihnen offenbar zunehmend schwerfällt. Weil die Situation in den Stadia-Communities langsam aber sicher zu eskalieren droht, hat sich Google nun erstmals zu Wort gemeldet.



Bei der Präsentation der Spieleplattform Stadia im Frühjahr 2019 hatte Google große Versprechen gemacht und Features gezeigt bzw. angekündigt, die bis heute nicht zur Verfügung stehen. Schon ab Herbst wurden die Spieler darauf eingestimmt, dass einige Dinge etwas mehr Zeit brauchen werden, die Spieleplattform aber stetig weiterentwickelt wird. Auch bei der Spieleauswahl sieht es nicht viel besser aus, denn diese ist auch zweieinhalb Monate nach dem Start noch sehr überschaubar.

In den Stadia-Communities droht die Situation zu eskalieren, denn die Spieler sind zunehmend unzufrieden und organisieren sich mittlerweile zu kleinen Protestbewegungen gegen Google. Die Kritik richtet sich dabei weniger gegen die Spieleplattform selbst – denn diese funktioniert nahezu problemlos und verrichtet ihren Dienst zuverlässig – sondern gegen Google. Das Unternehmen hat sich nach dem Launch und den ersten hochmotivierten Wochen nahezu vollständig zurückgezogen und kaum Verbesserungen gebracht oder zumindest angekündigt. Zwar wird es bald ein großes Event geben und 120 neue Titel kommen, aber konkrete Details fehlen.

Die Nutzer erwarten sich neue Features und vor allem neue Spiele, wobei im Großen und Ganzen bisher noch nichts zu sehen gewesen ist. Google hat sich nun dazu geäußert, warum es bisher noch keine konkreten Ankündigungen gegeben hat:

Wir können das Verlangen, mehr Details über die Spiele zu hören, sehr gut verstehen. Immerhin geht es genau darum: um die Spiele. Allerdings werden nicht alle 120 Spiele vom Stadia-Team angekündigt. Wir überlassen es den Publishern, ihre Marken/Spiele anzukündigen und zu entscheiden, auf welchen Plattformen sie erscheinen – genau so, wie wir es mit exklusiven Inhalten für Stadia handhaben.

Klingt nachvollziehbar, wird die Spieler aber vermutlich nicht unbedingt besänftigen…

