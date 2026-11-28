Googles KI-Modell Gemini besitzt umfangreiche mediale Stärken, die auch vom gleichnamigen KI-ChatBot sowie dessen Ablegern vermehrt ausgespielt werden – das gilt auch in Richtung App-Entwicklung bzw. Programmierung. Allein in den letzten Wochen sind drei Funktionen gestartet, mit denen die Nutzer simple Informationen oder gar Zeichnungen in interaktive Apps verwandeln können. Damit lässt man die klassischen Apps immer weiter verwässern.



Die Programmierung bzw. die Entwicklung von Apps ist im Laufe der Jahrzehnte deutlich leichter geworden, aber nach wie vor nichts, was der durchschnittliche Nutzer leisten kann – das galt zumindest bisher. Doch jetzt ziehen immer mehr Programmierfunktionen bei Gemini ein, die die Erstellung von Apps für alle Plattformen mit nur einem einzelnen Prompt ermöglichen. Eine kurze Anweisung und fertig ist die App.

Zwar besitzt Gemini schon seit langer Zeit die notwendigen Programmierkenntnisse und baut diese immer weiter aus, doch bisher mussten diese einzeln beauftragt werden. Gemini musste ganz klar damit betraut werden, eine App zu entwickeln. Auch wenn das sehr leicht ist, ist das normalerweise nichts, das sich ein Durchschnittsnutzer zutraut. Das weiß man auch bei Google und senkt die Schwelle nun ganz erheblich – durch neue Funktionen, die den Nutzern die App-Erstellung geradezu aufdrängen.

Wir haben hier im Blog allein in den letzten drei Wochen über drei neue Funktionen berichten können, bei denen die Inhalte als Apps aufgewertet werden. Damit wird die „Programmierung“ so alltäglich wie das Erstellen eines Textes, was trotz der App-Konzentration langfristig für das Ende der Android-Apps und Web-Apps sorgen wird. Ich hatte das im verlinkten Beitrag bereits ausführlich begründet.









Gemini Notebook verwandelt Texte in Webseiten

In einem Gemini Notebook können sich sehr schnell umfangreiche Inhalte ansammeln, die nur über die eigene Recherche, über die Suchfunktion oder innerhalb der App per Prompt zugänglich sind. Um das Ganze besser aufzubereiten und gleichzeitig für andere Nutzer zugänglich zu machen, lässt sich die Gesamtheit der Inhalte eines Notizbuchs jetzt in eine Webseite verwandeln. Diese öffnet sich in einem neuen Tab und soll den Einstieg in das Thema mit allen Verknüpfungen geben.

Als Anwendungsbeispiele hat Google Beispiele wie etwa visuelle Erklärmaterialien genannt die bei der Prüfungsvorbereitung helfen – dabei denkt man an ein interaktives Periodensystem, an eine historische Zeitleiste oder Ähnliches. Es sollen sich aber auch interaktive Dashboards zur Analyse von Daten anlegen lassen, wie zum Beispiel eine vierteljährliche Umsatzentwicklung oder Projektmanagement-Tools zur Übersicht von Aufgaben und Fristen.

» Alle Infos zum Webseiten-Export von Gemini Notebook

Gemini exportiert Web-Apps zu Google Sites

Gemini kann innerhalb des KI-ChatBots sehr einfach Webseiten erstellen, sowohl auf Anfrage als auch teilweise automatisch zur Verdeutlichung von Inhalten. Damit diese noch breiter und ohne aktives Teilen zugänglich sind, lassen sich diese nun mit einem Klick zu Google Sites exportieren. Der Export stellt eine Brücke zwischen Sites und Gemini her, sodass die Seite bzw. Web-App auch nach dem Export weiter bearbeitet werden kann.

Zumindest in der Theorie lassen sich damit sehr leicht vollständige Web-Apps entwickeln, die direkt innerhalb der Google-Umgebung zugänglich sind.

» Alle Infos zum Erstellen von Google Sites Web-Apps mit Gemini









Gemini erstellt Android-Apps aus Zeichnungen

Wer so gar keine Idee hat, wie eine App beschrieben werden könnte, kann nun zu Zettel und Stift oder auch zum virtuellen Zeichenstift greifen. Mit einer ganz neuen Funktion lässt sich jede Kritzelei in eine vollständig nutzbare und interaktive App verwandeln, sofern entsprechende Details im Bild zu erkennen sind. Dazu muss einfach nur ein Bild hochgeladen werden, das von Gemini zu einer Oberfläche umgewandelt wird.

Die KI erstellt dabei nicht nur ein grundlegendes Design, so wie es etwa Gemini Canvas tut, sondern kann auch Interaktivitäten schaffen: Zeichenbereiche, Textfelder, Werkzeuge und Ähnliches werden erkannt und umgesetzt. Im obigen Video könnt ihr euch das beeindruckende Beispiel einmal ansehen.

» Alle Infos zur Gemini-Umwandlung von Zeichnungen in Apps

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