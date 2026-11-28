Google hat sich in diesem Jahr ganz neu im Wearable-Bereich aufgestellt und gleich zwei neue Produkte auf den Markt gebracht, die die Smartwatches ergänzen, das Fitbit-Portfolio wiederbeleben und das eigene Standing verbessern soll. Ein interessanter Vergleich zwischen der Pixel Watch 5, dem Fitbit Edge und dem Fitbit Air zeigt jetzt, für welches der drei Geräte ihr euch entscheiden solltet.



Google hat offenbar noch große Pläne im Fitnessbereich und hat sich mit dem Start zwei neuer Fitnesstracker in diesem Jahr noch einmal neu aufgestellt. Die Ambitionen sind so groß, dass man sogar Fitbit wieder vom Google-Friedhof geholt hat und als Marke für Fitnesstracker zurückbringt – parallel zum Einsatz der Fitbit-Marke im Fitnessbereich der Pixel Watch 5. Wer sich zur bevorstehenden Shoppingsaison neu ausstatten möchte, hat daher eine für Google-Verhältnisse große Auswahl.

Entscheiden könnt ihr euch zwischen dem Fitbit Air, der als schlanker Fitnesstracker ohne Display auskommt und hauptsächlich Aktivitäten aufzeichnen soll. Ergänzend dazu hat man erst vor wenigen Wochen den neuen Fitnesstracker Fitbit Edge vorgestellt, der mit einem großen Display ausgestattet ist und neben dem Fitnesstracking viele weitere Funktionen auf das Handgelenk bringt. Möchte man das gesamte Paket, gibt es seit einigen Monaten die Pixel Watch 5 mit voller Fitbit-Funktionalität.

In dieser Woche hat man bei Futurezone einen Testbericht veröffentlicht, in dem die drei Wearables miteinander verglichen werden – sowohl in der Einzelbetrachtung als auch gesamt. Alle drei haben ihre Stärken und Schwächen, wobei der Air vielleicht zu sehr reduziert ist und die Pixel Watch 5 einen zu stolzen Preis hat. Dem ist man sich auch bei Google bewusst und hat daher mit dem Fitbit Edge das idale Mittelmaß veröffentlicht.

Schaut euch den Testbericht einmal an, der zwar keinen eindeutigen Sieger hervorgehen lässt oder eine Platzierung aufstellt, aber viele Hinweise darauf gibt, welches Gerät für euren persönlichen Anwendungszweck das beste sein könnte.

» Der Testbericht bei Futurezone