Google Maps: Zuverlässige ÖPNV-Echtzeitdaten für ganz Deutschland – neue DELFI-Kooperation startet

Die Kartenplattform Google Maps kann im Bereich des öffentlichen Verkehrs (ÖPNV) schon seit vielen Jahren umfangreiche Details liefern, die von der Streckenführung über Abfahrtszeiten bis hin zu Echtzeitdaten reichen – allerdings regional sehr unterschiedlich. Jetzt kann man einen echten Meilenstein verkünden, der sowohl die Qualität als auch Abdeckung ausbauen soll: Google Maps hat einen neuen Lieferanten für ÖPNV-Echtzeitdaten.



Google Maps bietet sowohl in der Routenplanung als auch Navigation sowie in den Details zu einzelnen Haltepunkten Echtzeitinformationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn. Mit diesen lässt sich abrufen, wann die Fahrzeuge tatsächlich (nach aktueller Echtzeitprognose) am jeweiligen Haltepunkt eintreffen werden. Die allermeisten Verkehrsbetriebe bieten solche Daten an, doch nicht alle sind auf Google Maps zu finden. Das liegt vor allem daran, dass sich Google Maps nicht flexibel zeigt und die Bereitstellung im eigenen GTFS Realtime-Format fordert.

Bisher hat Google Maps die Daten von jedem Anbieter einzeln bezogen, was zwar gut funktioniert hat, aber nicht die volle Abdeckung und vielleicht auch nicht Präzision brachte. Jetzt stellt man das gesamte System auf DELFI um, dass die Echtzeitdaten deutschlandweit für Google Maps bereitstellt. Mit dieser Kooperation will man die Sichtbarkeit regionaler Verkehrsunternehmen steigern und den Fahrgästen maximale Planungssicherheit bieten.

Das DELFI e.V. Mitglied, Connect-Fahrplanauskunft und Google haben einen Partnervertrag über die Bereitstellung deutschlandweiter Nahverkehr-Echtzeitdaten (DELFI-Realtime) geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, Google einen zentralen und gebündelten Zugang zu qualitätsgesicherten Echtzeitinformationen über Fahrpläne aus ganz Deutschland zu ermöglichen. Damit möchte der DELFI e.V. die Information und Nutzung rund um Bus & Bahn auch auf Online-Diensten wie Google Maps unterstützen und fördern.

Google Maps erhält durch diesen Deal die Möglichkeit, sämtliche verfügbare Echtzeitdaten inklusive Supportleistungen aus einer Hand zu beziehen. Das schafft effiziente Strukturen, klare Zuständigkeiten und verlässliche Grundlage für die Weiterverarbeitung. Die Daten sind damit vielleicht nicht nur präziser und dauerhaft verfügbar, sondern möglicherweise tauchen in den nächsten Tagen und Wochen viele weitere Verkehrsunternehmen in Google Maps auf, die dort bisher gar nicht zu finden waren.

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Letzte Aktualisierung am 20.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.