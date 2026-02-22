Gboard: So könnt ihr mit Googles Tastatur-App im Text navigieren – einfacher Trick ohne Trackpad-Modus

Die Tastatur-App Gboard soll schon bald eine neue zusätzliche Oberfläche erhalten, die eine Trackpad-Funktionalität auf Smartphones und Tablets bringt. Viele Nutzer zeigen sich schon jetzt davon begeistert, dabei müssten sie eigentlich gar nicht mehr darauf warten: Gboard besitzt schon seit langer Zeit eine Swipe-Funktion, um direkt im Text zu navigieren.



Eigentlich ist der Daumen der denkbar schlechteste Finger zur Bedienung einer Tastatur-App auf dem Smartphone. Doch während die meisten Nutzer die Tasten recht zuverlässig treffen dürften, sieht es bei der Auswahl einzelner Buchstaben in einem Fließtext schon ganz anders aus. Selbst mit Übung gleicht es eher einem Glückstreffer, wenn der Cursor direkt an der Stelle im Text landet, die man gewünscht hat.

Problematisch wird es vor allem, wenn der Cursor ein Buchstabe zu weit links oder rechts ist. Je nach eigener Geduld und Fertigkeit wird auch der zweite und dritte Tap nicht treffen, es markieren sich plötzlich Buchstaben oder im schlimmsten Fall verschieben sich gar ganze Worte – das haben wir sicherlich alle schon erlebt. Weil eine Smartphone-Tastatur aber weder Pfeiltasten hat noch ein Trackpad bietet, zumindest noch nicht, muss man sich anders behelfen.

Ich persönlich habe mir früher einfach damit geholfen, tendenziell eher etwas weiter rechts zu tippen. Habe ich getroffen, super. Habe ich nicht getroffen, werden eben die letzten paar Buchstaben gelöscht und neu getippt. Das ist nicht komfortabel, aber meist die schnellere Lösung. Google wird das schon bald mit dem Gboard Trackpad vereinfachen, doch darauf müssen wir gar nicht warten.









Gboard bietet Swipe zur Textnavigation

Tatsächlich besitzt Gboard schon seit Jahren eine sehr eingeschränkte Form eines Trackpads – und zwar direkt auf der Spacebar bzw. der Taste für das Leerzeichen. Diese ist nicht nur auf der physischen Tastatur die größte Taste, sondern in den allermeisten Fällen auch bei den Tastatur-Apps. Daher hat sich Google schon vor langer Zeit dazu entschieden, an dieser Stelle eine Swipefläche zu schaffen, die als Navigation im Text fungiert.

Probiert das einfach einmal aus: Ein Swipe auf der Leertaste verschiebt den Cursor um ein Zeichen nach links oder rechts, je nachdem in welche Richtung ihr wischt. Ein kurzer Wisch springt einen Buchstaben weiter, ein etwas längerer Wisch gleich zwei oder mehr Buchstaben. Je nach Geschwindigkeit und Länger springt der Cursor in die entsprechende Richtung und Entfernung. Das funktioniert zwar nur für wenige Zeichen und auch nur nach links und rechts, aber sollte vollkommen ausreichend sein.

Die richtige Zeile sollte man am Smartphone normalerweise treffen, oftmals geht es nur um ein bis zwei Zeichen nach links oder rechts. Genau das lässt sich mit dieser Gboard-Funktion erreichen. Daher sollte es eigentlich gar keinen Bedarf für das Trackpad geben.

