Android: Google Wetter wird eingestellt – Google killt Froggy und lässt die App verschwinden (Screenshots)

Google bietet allen Android-Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten für den Zugriff auf das Wetter, wobei viele Nutzer sich im Laufe der Zeit die Wetter-App fest auf dem Homescreen installiert haben dürften. Jetzt steht die eigenständige Wetter-App allerdings vor dem Aus, denn nach ersten Hinweisen im vergangenen Jahr verschwindet sie nun von immer mehr Geräten. Stattdessen werden die Nutzer zur Google Websuche weitergeleitet.



Es ist anzunehmen, dass sich die Google Wetter-App auf vielen Homescreens befindet, denn sie ist auf allen von Google zertifizierten Smartphones vorinstalliert und lässt sich leicht als Verknüpfung ablegen. Vielen Nutzern dürfte gar nicht bewusst sein, dass es sich dabei gar nicht um eine eigenständige App handelt, sondern nur um eine tiefe Verknüpfung in die Google-App – ähnlich wie es etwa bei Google Discover der Fall ist. Damit erklärt sich auch die enge Anbindung an die Websuche. Obige Screenshots zeigen, wie sich die App in den letzten Jahren bei den Nutzern präsentiert hat.

Schon seit einigen Monaten werden viele Nutzer darüber informiert, dass die aktuell genutzte „eigenständige“ App in Kürze eingestellt wird. Dieser Hinweis war immer wieder zu finden und ließ sich sowohl wegwischen als auch ignorieren. Jetzt taucht es bei immer mehr Nutzern auf und viele berichten bereits, dass der Umzug vollstreckt und diese In-App eingestellt wurde. Stattdessen wird man nun direkt in die Google Websuche mit ihrem stark ausgebauten Wetterbericht weitergeleitet.

Ein Tap auf das abgelegte Wetter-Symbol führt zu einer einfachen Suchanfrage nach dem Wetter, so wie von vielen Millionen täglich durchgeführt wird und mit einer displayfüllenden sowie interaktiven Onebox beantwortet wird. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr die „neue“ App sehen.









Der Informationsumfang rund um das Wetter unterscheidet sich kaum, doch der Aufbau und vor allem die Präsentation gestalteten sich völlig anders. Wer sich nur für die Temperatur und die Wetterlage aktuell sowie für die nächsten Stunden und Tage interessiert, wird sich nicht groß umstellen müssen. Alle Werte sind ohne scrollen oder notwendige Interaktion sichtbar. Alles Weitere wird erst nach einem Scrollen sichtbar.

Was vielen Nutzern zunächst wahrscheinlich gar nicht auffallen wird, aber dennoch sehr schade ist: Die Umstellung ist gleichzeitig der Abschied von Froggy, dem Wetterfrosch. Dieser ist schon seit vielen Jahren das Google-Maskottchen für das Wetter und hat mit Darstellungen sowie Animationen für Auflockerung im Wetterbericht gesorgt. Froggy war je nach Wetterlage ausgestattet und in entsprechenden Posen zu finden.

In der nach wie vor verfügbaren und vermutlich auch in Zukunft bestehen bleibenden Pixel Wetter-App ist Froggy niemals eingezogen und wird das wohl auch nicht mehr tun.

