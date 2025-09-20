Amazon Prime Deal Days: Erste Countdown-Aktionen – Google Pixel, Cashback-Kreditkarte, Amazon Music

Auch wenn wir erst im letzten September-Drittel sind, kommt die Shopping-Saison mit großen Schritten näher – und wird wieder traditionell von Amazon eingeläutet. Der Onlinehändler wird schon bald die Amazon Prime Deal Days abhalten, die uns Anfang Oktober viele Millionen vergünstigte Produkte bescheren werden. Die ersten Countdown-Aktionen sind bereits gestartet: Monatelang Gratis-Musik, Gratis-Kreditkarte, Aktionen im Google Store und mehr.



Bei Amazon ist man immer in Shopping-Stimmung, doch Anfang Oktober zündet man wieder die Rakete für den großen Auftakt: Am 7. und 8. Oktober finden die Amazon Prime Deal Days statt, für die man schon jetzt die Werbetrommel rührt. Noch nicht in voller Fahrt, aber auch schon jetzt gibt es einige Countdown-Angebote, die wir euch hier auflisten möchten – natürlich beginnend beim Google Store. Aber auch die kostenlose Cashback-Kreditkarte ist zurück, ihr bekommt bis zu vier Monate Amazon Music gratis und mehr.

Aktuelle Aktionen im Google Store bei Amazon:

Im Google Store bei Amazon bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones außerdem noch ein ganzes Jahr Google One AI Pro gratis, 60 Tage Audible kostenlos sowie einen Eintauschbonus in Höhe von 100 Euro.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Jetzt zuverlässige und günstige Pixel 10-Schutzhüllen sichern









Amazon Visa-Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen sichern

Für viele Menschen dürfte es absehbar sein, dass die nächsten Monate wieder recht Shopping-intensiv sein werden. Um jede Aktion doppelt genießen zu können, könnt ihr euch jetzt noch die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte sichern. Mit dieser bekommt ihr 1 Prozent Cashback auf ALLE Amazon-Einkäufe, zu den Prime Days gar 2 Prozent Cashback und bei allen anderen Stellen auch noch 0,5 Prozent Cashback. Die Kreditkarte ist vollkommen kostenlos und bringt euch nicht nur das Cashback-Guthaben, sondern auch kostenfreie Ratenzahlungen über mehrere Monate und mehr. Schaut euch die Details einmal an, ich persönlich nutze die Karte seit vielen Monaten und bin begeistert.

» Jetzt die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte sichern

Amazon Music Unlimited vier Monate gratis

Wer sich die Wartezeit auf die Prime Deal Days auch musikalisch versüßen möchte, kann jetzt bei Amazon Music Unlimited vorbeischauen, denn dort bekommt ihr jetzt drei oder gar vier Monte Musikstreaming vollkommen gratis. Mit etwas Glück also bis in das Jahr 2026 hinein – und das sogar für die ganze Familie. Ihr könnt das Abo mit bis zu fünf weiteren Personen teilen. Außerdem gibt es noch pro Monat ein kostenloses Audible-Hörbuch. Alles für 0 Cent, das solltet ihr nicht verpassen.

» Amazon Music Unlimited bis zu vier Monate gratis nutzen

» Amazon Music Unlimited Familienmitgliedschaft bis zu vier Monate gratis sichern

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer + 100 Euro Eintauschbonus!



