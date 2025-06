YouTube Premium: Google startet neue Abo-Angebote – diese Werbefrei-, Musik- und Familienpakete gibt es jetzt

Google ist mit seit langer Zeit bestehenden Abo-Angebot YouTube Premium zuletzt sehr erfolgreich gewesen und konnte in den letzten zwei Jahren enorm viele Nutzer durch sanften und auch etwas härteren Druck gewinnen. Weil man jetzt mit weit mehr als 120 Millionen Abonnenten an Wachstumsgrenzen stößt, werden neue Angebote eingeführt. Wir zeigen euch im schnellen Überblick die aktuell verfügbaren Abo-Pakete für YouTube Premium.



YouTube Premium (Family)

YouTube Premium ist das Standardpaket, das vor einigen Jahren aus dem damals eher belächelten „YouTube Red“ hervorgegangen ist und den Nutzern eine Reihe von heute noch bestehenden und sehr zentralen Vorteilen bietet: Zuerst natürlich die werbefreie Videoplattform, die für die meisten Abonnenten die Hauptmotivation sein dürfte. Dazu kommt die Hintergrundwiedergabe, der Medien-Download, der unbegrenzte Zugang zu YouTube Music und einiges mehr.

Das Einzelpaket schlägt mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche und ist damit sicherlich schon an der Schmerzensgrenze. Das Familienpaket mit bis zu sechs Nutzern im Family Link-Verbund kostet 23,99 Euro und ist bei entsprechender Teilung der Kosten sehr attraktiv. Wem diese beiden Preise zu hoch erscheinen, kann seit einiger Zeit ein abgespecktes Paket buchen, das gewissermaßen die beiden Hauptmotivatoren zusammenführen soll: Geringer Preis und wenig Werbung.

YouTube Premium Lite

Der Start von YouTube Premium Lite wurde heiß erwartet und ist hierzulande erst vor wenigen Wochen erfolgt. YouTube Premium Lite ist ein sehr abgespecktes Paket, das alle Vorteile bis auf einen streicht. Verbleibend ist nur die weitgehend werbefreie Videoplattform. Dafür werden auch nur 5,99 Euro pro Monat fällig – weniger als die Hälfte des großen Pakets. Allerdings ist das verwendete Versprechen von „weniger Werbung“ natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Erst vor wenigen Tagen hat Google angekündigt, mehr Werbung in YouTube Premium Lite zeigen zu wollen.









YouTube Premium Duo

Wem das Einzel-Abo zu teuer und der Familientarif zu groß ist, kann sich demnächst (oder vielleicht jetzt schon) für YouTube Premium Duo entscheiden. Dabei handelt es sich um ein neues Angebot für 19,99 Euro pro Monat, bei dem der vollständige Premium-Vorteil von zwei Nutzern geteilt werden kann. Beide Nutzer erhalten die werbefreie Videoplattform, den Zugang zu YouTube Music Premium, die Downloadfunktion und alle weiteren Vorteile ohne Einschränkungen.

Einzige Voraussetzung für YouTube Premium Duo ist es, dass sich beide Nutzer in einer gemeinsamen Familiengruppe befinden. Das Duo-Abo positioniert sich damit zwischen dem normalen Abo für eine Person und dem Familien-Abo für bis zu sechs Personen. Das Doppel-Abo kostet etwa 50 Prozent mehr als das Einzel-Abo, ist aber knapp 30 Prozent günstiger als das Familien-Abo und natürlich auch günstiger als zwei Einzel-Abos. Oben seht ihr die Preisgestaltung, die das Verhältnis zwischen den einzelnen Paketen zeigt. 11,99 für das Einzel-Abo, 19,99 für das Duo-Abo und 23,99 Euro für das Familien-Abo.

» YouTube Premium Duo startet für erste Nutzer

Sicherlich gibt es noch weitere Kombinationen, die so mancher Nutzer gerne hätte. Wie wäre es mit YouTube Premium Quattro für die „Standard-Familie“ mit zwei Kindern? Der Bedarf wäre sicherlich vorhanden, aber der mögliche Preis-Unterschied zum Premium Familiy mit sechs Personen wäre wohl zu gering, um sowohl für die Nutzerschaft als auch die YouTube-Finanzen einen Vorteil zu schaffen. Wir dürfen gespannt sein, an welchen Stellschrauben in Zukunft noch gedreht wird.

