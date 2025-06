YouTube Premium Duo: Google startet neues Abo für erste Nutzer – so viel soll das Paket für Zwei kosten

Das Streaming-Abo YouTube Premium ist für Google mittlerweile ein großer Erfolg, denn nach offiziellen Angaben kommt man auf mittlerweile 120 Millionen aktive Abonnenten – eine gewaltige finanzielle Stütze für die Videoplattform. Jetzt baut man das Paket weiter aus und startet das erst kürzlich gesichtete YouTube Premium Duo für erste europäische Nutzer. Damit kennen wir nun auch die Preisgestaltung für das Abo für Zwei.



Das YouTube Premium-Abo besteht schon seit längerer Zeit, doch erst in den letzten zwei Jahren ist es durch massiv gestiegenen Werbedruck sowie das Aussperren von Werbeblocker-Nutzern enorm gewachsen. Mit ganzen 120 Millionen Abonnenten ist es für YouTube längst ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor und dürfte sicherlich nicht weit hinter den Werbeeinnahmen liegen bzw. könnte diese vielleicht schon überholt haben.

Mit dem Start von YouTube Premium Lite wurde das Angebot weiter ausgebaut und jetzt steht die nächste Erweiterung vor der Tür, die sich schon vor einigen Wochen erstmals bei ausgewählten indischen Nutzern gezeigt hat. Die Rede ist von YouTube Premium Duo, das sich an zwei Personen richtet, die sich ein gemeinsames Abo teilen. Also ideal für Partnerschaften, bei denen beide bisher ein eigenes Abo hatten oder gar ein Familien-Abo eingerichtet wurde, das aber nur von zwei statt sechs Personen verwendet wird.

Beide Nutzer sollen die vollen Vorteile von YouTube Premium erhalten, wobei hauptsächlich die Werbefreiheit sowie der Zugriff auf YouTube Music genannt werden muss, die sicherlich für die allermeisten Nutzer im Vordergrund stehen. Aber auch der Download zur Offline-Wiedergabe, die Hintergrundwiedergabe von Videos oder der schnelle Zugriff auf die YouTube-Experimente ist mit dabei. Alles für beide Partner, die bei den Vorteilen absolut gleichberechtigt sind.









Neues Abo positioniert sich zwischen Einzeln und Familie

Jetzt wird das Abo ersten Nutzern in Frankreich angeboten, wodurch wir die vermutlich finalen Euro-Preise erstmals kennen. Das neue YouTube Premium Duo kostet 19,99 Euro pro Monat und richtet sich an Partner. Ein Partner abonniert das Paket und für den anderen wird es im Rahmen der Familiengruppe freigeschaltet. Die Nutzung von Family Link ist auch eine Voraussetzung für dieses Paket, ihr könnt es also nicht mit irgendjemand teilen, sondern es soll in der Familie bleiben.

Mit 19,99 Euro pro Monat ist das Abo sicherlich nicht günstig. Aber es ist weniger als zwei Mal 11,99 Euro pro Monat – so viel haben die beiden potenziellen Partner nämlich zuvor für die Einzel-Abos gezahlt – und eben auch günstiger als das Familien-Abo für 23,99 Euro pro Monat. Nur für Studenten würde der Preis steigen, denn deren Angebote gibt es nach wie vor nur im Einzel-Abo, was aufgrund der (normalerweise) begrenzten Studentenzeit sicherlich vernünftig ist.

Das neue Abo hatte sich zuerst in Indien gezeigt, wurde von YouTube offiziell bestätigt und jetzt ist es in Frankreich aufgetaucht. Einem baldigen Deutschland-Start sollte daher nichts mehr im Wege stehen.

» YouTube Premium Lite: Google erhöht den Werbedruck – Werbespots kommen zu Kurzvideos und Musikvideos

Letzte Aktualisierung am 2025-05-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.