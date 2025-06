Google Drive: Neuer Datei-Upload für die Android-App wird ausgerollt – lässt Dateien vorab organisieren

Mit dem Cloudspeicher Google Drive ist es für alle Nutzer sehr leicht, beliebige Dateien hochzuladen, zu organisieren und auch mit anderen Nutzern zu teilen. Während das am Desktop auch per Drag & Drop möglich ist, erhält nun auch die Android-App ein großes Update für den Upload. Nutzer können jetzt in einer völlig neu gestalteten Oberfläche auch den Dateinamen und den Speicherort vorab festlegen.



Der Upload von Dateien zu Google Drive ist natürlich auch in den Smartphone-Apps möglich, wobei es sich dabei bisher um nur einen Schritt gehandelt hat, der den Upload sofort gestartet hat. Wollte man eine Änderung am Speicherort vornehmen oder die Datei umbenennen, musste dies im nächsten Schritt nach dem Hochladen erfolgen. Das ändert sich jetzt, denn ein neuer Ablauf sorgt dafür, dass der Upload wie bei YouTube erfolgt: Anstoßen, Details eingeben und im Hintergrund laufen lassen.

Gehen Nutzer jetzt in den Upload-Bereich, können sie zunächst die Datei auswählen und anschließend die Informationen eingeben. Der Dateiname lässt sich ändern, es lässt sich das Konto als Uploadziel ändern und auch die Struktur für den Speicherort kann angepasst werden. Ist der Upload abgeschlossen, lässt sich die Datei wie gewohnt öffnen, bearbeiten oder auch mit anderen Nutzern teilen. Auf obigen Screenshots könnt ihr diese Neuerung sehen.

Sowohl der aktuelle Upload als auch die bisherigen Uploads sind über diese Oberfläche zugänglich, wobei man sich diese Aufteilung der Oberfläche ebenfalls bei YouTube abgeschaut hat – nur in diesem Fall bei YouTube Music. Natürlich in ganz anderer Form, aber das neue Konzept kann sinnvoll sein. Allerdings macht es den Upload auch etwas umfangreicher, zwar nur geringfügig, aber ich denke, dass viele Nutzer häufiger Dateien zu Google Drive als zu YouTube hochladen.

Die neue Oberfläche wird mit dem jüngsten Update des Cloudspeichers für alle Nutzer ausgerollt.

