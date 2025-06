Google Drive: Der Dokumentscanner wird schon wieder verschoben – wandert jetzt in die Navigationsleiste

Mit der Android-App von Google Drive erhalten die Nutzer viele Möglichkeiten für den Zugriff, die Sicherung, die Verwaltung oder auch das Teilen von Dateien im Cloudspeicher. Aber auch die Ablage von neuen Dateien wird ermöglicht, wobei unter anderem der Google Drive Scanner zum Abfotografieren von Dokumenten zum Einsatz kommen kann. Jetzt erhält dieser eine neue Position.



Die Scan-Funktion von Google Drive hat im Laufe der Zeit viele Verbesserungen bekommen und kann dank KI und einiger Tools auch mit der Qualität eines echten Scanners mithalten: Nutzer können beliebige Dokumente mit ihrer Smartphone-Kamera fotografieren und die Algorithmen erledigen den Rest, um aus dem Foto ein nutzbares Dokument zu machen. Diese Scanner-Funktion war lange Zeit gut versteckt und seit einigen Monaten schwebt sie auffällig über dem Erstellen-Button – siehe folgender linker Screenshot.

Doch an dieser Stelle soll die Funktion wohl nicht bleiben, denn ein weiteres schwebendes Icon über dem Floating Action-Button ist eher ungewöhnlich und benötigt zu viel Platz. Daher zeigt sich der Scannen-Button jetzt bei vielen Nutzern als Teil der Navigationsleiste am unteren Rand. Dort ist Scan die zentral positioniert Funktion, die dadurch auffällt und den Nutzern zeigt, dass sie auch Inhalte per Kamera aufnehmen und hochladen können.

Für Googles Designer geht der Tanz um das Platzmanagement damit weiter. Denn die Navigationsstreifen am unteren Rand werden immer wieder aufgefüllt, dann wieder geleert, mit maximal vier oder gar nur drei Tabs versehen und jetzt steht Google Drive wieder bei fünf. Irgendwann stößt man bei steigender Funktionalität eben an die Grenze und muss zwischen schnellem Zugriff und dezenter Oberfläche unterscheiden.

