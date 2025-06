Amazon-Aktion: Drei Monate Amazon Music Unlimited gratis – Jetzt werbefrei, kostenlos und in HD streamen

Der Musikstreamingmarkt ist seit vielen Jahren heiß umkämpft und als Countdown-Angebot für den bald startenden Prime Day gibt es in diesen Tagen wieder eine lohnende Aktion für alle Nutzer, die in den letzten Wochen kein aktives Abo hatten. Ihr bekommt jetzt ganze drei Monate Amazon Music Unlimited gratis. Die Amazon-Datenbank umfasst weit über 90 Millionen Songs, die ihr vollständig werbefrei und in HD genießen könnt.



Der Onlinehändler Amazon fährt anlässlich des kommenden Prime Day wieder eine starke Aktion: Neukunden oder die, die schon längere Zeit kein Abo mehr hatten, dürfen sich auf drei Monate Amazon Music Unlimited Gratis freuen. Wer jetzt ein neues Abo abschließt, kann damit bis in den Herbst hinein gratis und ohne jegliche Kosten oder folgende Leistungen Musik streamen. Anschließend wandelt es sich automatisch in ein kostenpflichtiges Abo, wenn ihr nicht kündigt. Üblicher Tipp: Nutzt die Aktion und kündigt das Abo direkt danach wieder. Der Gratis-Zeitraum läuft dennoch weiter. Ob es drei oder vier Monate gibt, scheint von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich zu sein.

Die Aktion gilt wohl nur für Nutzer, die in der letzten Zeit kein Amazon Music-Abo hatten. Eine echte Regel, wie viel Zeit vergangen sein sollte, gibt es aber nicht. Sollte euer letztes Abo schon mehrere Jahre zurückliegen, stehen die Chancen aber sicherlich sehr gut. Probiert es einfach einmal unter dem folgenden Link aus, ihr erfahrt direkt nach dem ersten Schritt, ob ihr an der Aktion teilnehmen könnt oder nicht. Schaut euch auch die anderen Aktionen an, wie etwa drei Monate Audible Hörbücher und Podcasts gratis.

