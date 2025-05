Android: Das passiert, wenn ihr die App ‚Android System‘ löscht – kleiner Fehler mit großer Wirkung (Screenshots)

Auf einem Android-Smartphone hat man als Endnutzer auch heute noch viele Freiheiten, sodass ein Großteil der Komponenten ausgetauscht, neu installiert oder in vielen Fällen auch recht einfach gelöscht werden können. Wie ein Nutzer vor einiger Zeit feststellen musste, ist das aber nicht immer eine gute Idee – vor allem dann nicht, wenn die zu löschende App die Bezeichnung „Android System“ trägt. Es gab gleich zwei Überraschungen.



Wer schon etwas länger in der digitalen Welt dabei ist und sich schon in frühen Tagen hobbymäßig als System-Optimierer betätigt ist, wird dabei sicherlich auch mal in das eine oder andere Fettnäpfchen getreten sein – und hoffentlich daraus gelernt haben. Denn bekanntlich ist nichts so einfach, als gewisse Dinge kapput-optimieren. Unter Android ist das nicht anders, denn das Betriebssystem für den autorisierten Nutzer relativ offen und bietet viele Möglichkeiten zur Optimierung.

Normalerweise ist es unter Android so, dass sich nachträglich installierte Apps problemlos wieder löschen lassen, während das bei vorinstallierten Apps schon etwas schwerer und bei System-Apps ohne Tricksereien unmöglich ist. Das gilt vor allem für die System-Apps, die eine tragende Funktionalität für das gesamte Konstrukt haben und zwingend vom Betriebssystem benötigt werden. Allein schon die Bezeichnung lässt vermuten, dass auch die in der App-Auflistung sichtbare Anwendung „Android System“ dazu gehören. Dennoch hat ein Xiaomi-Nutzer diese aus reiner Neugier gelöscht. Dabei wurde der Druck auf den Löschen-Button von der vermeintlichen Gewissheit begleitet, dass das sowieso nicht funktioniert. Falsch gedacht.

Natürlich geht man davon aus, dass ein modernes Betriebssystem eine Schutzfunktion besitzt, die das eigene Löschen zumindest in den Grundzügen unterbindet. Doch wie ihr im unten eingebundenen Tweet sehen könnt, war das nicht der Fall: Denn gleich nach dem Tap auf den Löschen-Button schaltete sich das Display ab und es erschien die Meldung, „The system has been destroyed. Press Power to Shutdown“. Das war dann auch das Letzte, dass das Smartphone in seinem Hardware-Leben getan hat, denn anschließend ließ es sich nicht mehr starten.









Es ist schon interessant, dass hier keine normale Fehlermeldung eines fehlerhaften Systems oder ähnlichem erscheint, sondern wortwörtlich von „System zerstört“ die Rede ist. Es scheint ganz so zu sein, dass diese Funktion bewusst programmiert wurde, auch wenn sie niemals von einem Endnutzer aufgerufen werden dürfte. Kurz nach dem Tweet soll Xiaomi Kontakt mit dem Nutzer aufgenommen haben und wollte selbst erfahren, wie das Ganze überhaupt möglich gewesen ist. Es scheint wohl besondere Umstände oder eine Vorgeschichte zu geben. Genau das stellte sich dann auch recht schnell heraus.

Denn wie der Xiaomi-Support schnell herausfand, handelte es sich bei dem Smartphone des Nutzers um ein Entwickler-Gerät. Das war aber weder dem Nutzer bekannt noch Xiaomi selbst. Wie das Entwickler-Smartphone in die Hände des Nutzers gelangen konnte oder diese Zuordnung vielleicht fälschlicherweise vorgenommen wurde, ließ sich nicht mehr nachvollziehen. Aber dafür wissen wir nun, was bei der Deinstallation der System-App passiert, wenn diese nicht von diversen Schutzfunktionen vor dem Löschen bewahrt wird.

