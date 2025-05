Vatertag: Ein wirklich sehr schönes Google-Doodle zum Vatertag – das wird heute tatsächlich gefeiert

Am heutigen 29. Mai ist nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern auch – und für viele vor allem – Vatertag. Zum Vatertag schaltet Google auch in diesem Jahr wieder ein sehr schönes Doodle, mit dem der Tag aller Väter in einigen Ländern zelebriert wird – darunter natürlich in Deutschland. Heute hat man sich für eine sehr schöne Idee entschieden, denn das animierte Doodle setzt nach längerer Zeit wieder einmal auf eine tierisch gute Darstellung.



Das heutige Google-Doodle zum Vatertag 2025 setzt auf eine sehr schöne Idee und zeigt in der Animation eine Szene aus dem Spiel-Alltag. Der Vater-Fuchs fängt seinen Sohn, der sich zuvor in der Höhe versteckt hatte. Der Bruder hat sich ebenfalls versteckt und springt erst etwas später aus seinem buschigen Versteckt, woraufhin sich die beiden anderen erschrecken.

Aber auch die statische Darstellung ist sehr gelungen: Das Google Doodle zum Vatertag 2025 zeigt eine idyllische Waldszene, in der das Google-Logo geschickt in die natürliche Umgebung integriert ist. Die Buchstaben des Logos sind in einem kräftigen Blau gehalten und scheinen durch das Laub der Bäume zu scheinen, wobei Sonnenstrahlen von oben herabfallen. Im Hintergrund ist eine kleine, zeltähnliche Struktur oder Höhle zwischen den Bäumen angedeutet, umgeben von dichtem Grün.

Im Vordergrund des Bildes ist eine rührende Darstellung einer Fuchsfamilie zu sehen. Ein großer, orangefarbener Fuchs liegt schlafend da und umarmt schützend zwei kleinere Fuchswelpen, die ebenfalls friedlich schlummern. Die gesamte Szene ist in einem weichen, aquarellartigen Stil gehalten, der eine warme und harmonische Atmosphäre schafft und die tiefe Verbundenheit zwischen Vater und Kind symbolisiert.









Was feiern wir eigentlich?

Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland am christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt gefeiert, dem 40. Tag nach Ostern. Er wird auch als Männertag oder vor allem in Ostdeutschland als Herrentag bezeichnet, wobei die Herrentagspartie im Vordergrund steht.



Die heutige Form des „Vatertagfeierns“ ist Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung aufgekommen und erfreut sich seitdem bei Männern großer Beliebtheit. Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland gesetzlicher Feiertag (in der DDR war der Tag nur bis 1966 und im Jahr 1990 ein gesetzlicher Feiertag). Es wurden Möglichkeiten genutzt, an diesem Tag dennoch die Herrentagspartie zu machen. So bestand das Recht für Angehörige von Religionsgemeinschaften, ihre Festtage zu feiern, sofern das vom Arbeitgeber eingeräumt wurde oder werden konnte.

Die (traditionell männlichen) Teilnehmer der Herrentagspartie machen dabei meist eine Wanderung oder eine gemeinsame Ausfahrt, bei der oftmals viel Alkohol konsumiert wird. Ziel sind häufig traditionelle Ausflugspunkte bzw. Gaststätten. Bei Wanderungen werden häufig Handwagen, Bollerwagen oder Schubkarren mitgeführt, um die Getränke besser transportieren zu können. Für die Ausfahrten werden meist Fahrräder (zum Teil mit Anhänger), Kremserwagen (Kutschen) oder ältere Traktoren mit Anhänger genutzt. Die Fahrzeuge oder Wagen werden dabei teilweise nur an diesem Tag genutzt und dafür speziell umgebaut, z. B. besondere Fahrradtandems oder Fahrräder mit mehr als einem Dutzend Sitzplätzen. Häufig werden die Gefährte mit Flieder und Birkenzweigen geschmückt.

