Smart Home: Google kündigt viele neue Produkte an – hilfreiche Produkte kommen, aber wohl ohne ‚Nest‘

Gestern hat das Team von Google Nest mit der Meldung überrascht, dass der smarte Rauchmelder Nest Protect eingestellt wird und auch andere Produktbereiche wohl keine große Zukunft mehr haben. Anlässlich dessen sieht man sich jetzt gezwungen, den Fortbestand von Google Nest zu untermauern und neue Geräte anzukündigen. Es sollen hilfreiche neue Geräte starten, doch am Fortbestand der Marke Nest darf dennoch gezweifelt werden.



Die Marke Google Nest war sicherlich schon einmal besser aufgestellt und durch die gestrige Verkündung der Einstellung des Nest Protect Rauchmelder hat man dafür gesorgt, dass es wieder Diskussionen um die Zukunft der Marke gibt. Denn der Rauchmelder war nicht nur recht beliebt, sondern auch das Pionierprodukt des Unternehmens, das zur damaligen Google-Übernahme lediglich den Rauchmelder und das smarte Thermostat im Portfolio hatte.

Jetzt hat Google Nest bekannt gegeben, dass es sich dennoch nicht um das langsame Aus der Marke handelt, sondern man an aufregenden neuen und hilfreichen Produkten arbeitet. Allerdings kann man dem Statement wohl genauso viel Vertrauen schenken wie der Bekenntnis zum Google Assistant im Oktober 2024. Aber lest selbst:

Does this mean that Google Nest is no longer building devices for the home?

Absolutely not. Last year, we launched our smartest and most beautiful thermostat yet, the Nest Learning Thermostat an the Google TV Streamer, a more premium device built for the new era of entertainment and smart home needs. Expect even more helpful home devices in the coming months and years.