Google Store Aktion: Der WINTERSALE ist gestartet – 20 Prozent Rabatt und mehr auf Pixel-Smartphones + Nest

Im deutschen Google Store gibt es immer wieder interessante Aktionen und breite Rabatte auf das gesamte Portfolio, die aber nur selten wirklich konkurrenzfähig sind. An diesem Wochenende sieht das ein bisschen anders aus, denn nur heute und morgen findet ein WINTERSALE statt, bei dem ihr 20 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte rund um Pixel und Nest erhalten könnt. Noch höhere Rabatte gibt es im Google Store bei Amazon mit 27 Prozent Rabatt auf Pixel 9-Smartphones.



Google könnte schon bald neue Pixel-Produkte vorstellen und vielleicht auch bei der lange Zeit eher stiefmütterlich behandelten Smart Home-Marke Nest nachlegen. Denn neben dem kommenden Pixel 9a würden auch andere Kategorien neue Produkte gut vertragen. Dazu passt, dass man im deutschen Google Store jetzt die Lager leeren will und einen WINTERSALE gestartet hat, der nur noch heute und morgen gilt.

Im Rahmen dieses Sales bekommt ihr nur drei Tage lang (schon seit Freitag) exklusive Angebote in Höhe von 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Bestimmte Produkte sind davon ausgeschlossen, wobei ihr einfach Hier die Liste aller Produkte sehen könnt, die aktuell vergünstigt zu haben sind. Alles was ihr zur Nutzung des Sales benötigt, ist die Eingabe des Rabattcodes WINTERSALE beim Kassiervorgang. Tut ihr dies nicht, zahlt ihr den vollen Preis.

Die Aktion enthält sowohl die aktuellen Pixel 9-Smartphones als auch die Pixel 8-Smartphones, das Pixel 8a sowie die Pixel Buds, die Pixel Watch, das Pixel Tablet sowie praktisch alle Produkte aus dem Hause Nest. Also all das, was man jetzt nochmal pushen möchte, bevor es dann an die neuen Generationen geht. Schaut einfach mal vorbei, ob etwas für euch dabei ist oder ihr doch eher auf das Pixel 9a oder gar schon die für August erwarteten Pixel 10-Smartphones warten wollt.

Und wer lieber bei Amazon kauft und gar noch mehr sparen möchte, der schaut beim Google Store bei Amazon vorbei, denn dort gibt es auf die Pixel 9-Smartphones bis zu 27 Prozent Rabatt und somit auch ganz ohne Rabatt-Aktionen eine höhere Ersparnis als im Google Store.

Letzte Aktualisierung am 2025-01-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!